Jødisk gutt krever 120 millioner etter pizza-straff

Ifølge søksmålet ble den da 17 år gamle jødiske gutten, i fjor tvunget til å spise pepperonipizza som straff for å ikke delta på obligatorisk vektløfting. Gutten opplyser at han hadde en skade i skulderen som gjorde at han ikke kunne delta.

Skolens trenere skal da ha plassert 17-åringen på en stol midt i gymsalen, mens lagkameratene måtte gjennomføre løpeøvelser med vekter i hendene, ifølge Washington Post. For at lagkameratene skulle få slutte å løpe, måtte den jødiske gutten spise en pepperonipizza.

Nå har tenåringen fra Ohio blant annet saksøkt Canton City skoledistrikt i USA.

Den nå 18 år gamle gutten sier han ble truet med å bli kastet ut fra fotballaget dersom han ikke spiste pizzaen.

Lærdommen ved det hele skulle være at «Det er lett å være egoistisk bak andres rygg, men ikke så lett når andre ser på».

«Antisemittisk og skammelig»

I søksmålet beskriver gutten og foreldrene hendelsen som «antisemittisk og skammelig». Han kommer nemlig fra en jødisk familie, og kan ifølge sin tro ikke spise svinekjøtt, noe pepperoni inneholder.

18-åringens advokat sier, ifølge Dagbladet, til den jødiske avisa Cleveland Jewish News at han kommer til å trenge hjelp resten av livet etter hendelsen.

– Han har fått en betydelig, langvarig skade, står det i søksmålet.

Nå saksøker 18-åringen og foreldrene skoledistriktet, skolestyret og åtte andre aktører, for til sammen 13,5 millioner dollar – nesten 120 millioner kroner.

I søksmålet oppgir de blant annet at de mener hendelsen er antisemittisk, et brudd på religionsfriheten og brudd på prinsippet om likebehandling.

[ Serverte svinekjøtt til muslimsk innsatt: Fengsel felt for diskriminering ]

Visste ikke at han var jøde

Trenerne på sin side nekter for at saksøker forteller sannheten, og sier at han oppførte seg dårlig og at han sa at han ikke gadd å løfte vektene.

De sa også at de gav ham lov til å ta bort pølsebitene som inneholdt svinekjøtt, før han spiste pizzaen. De hevder også at de ikke visste at gutten var jødisk, og at dette var årsaken til at han ikke vil spise pizzaen.

I søksmålet hevder saksøker at det ved flere anledninger ble opplyst om at den jødiske eleven ikke skulle spise svin.

Ifølge Washington Post har flere av trenerne fått sparken etter hendelsen. Den 18 år gamle jødiske gutten har selv byttet skole.

[ «Stigma», «frykt» og «vrangbilder». Dette sier unge om å dele tro på sosiale medier ]