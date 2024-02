Nylige uttalelser fra prost Ingeborg Sommer har tent en viktig debatt innen Den norske kirke angående frelse og fortapelse. Jon Kvalbein presenterer motforestillinger i Vårt Land (23.02), som gir anledning til å utforske universalisme, et syn støttet av teologer som David Bentley Hart og tidlige kirkelige tenkere.

– Å akseptere en slik virkelighet krever en avstumpning av vår medfølelse, skriver Tor Øyvind Westbye (Foto: Privat)

David Bentley Hart, en anerkjent teolog, kritiserer konvensjonelle syn på evig fortapelse med bibelsk og filosofisk argumentasjon i That All Shall Be Saved Han hevder at Guds ubetingede kjærlighet er uforenlig med ideen om uendelig straff, og foreslår at universell frelse er en naturlig konsekvens av denne kjærligheten. Hart viser til passasjer i bibelen: 1 Timoteus 2:4 og Kolosserbrevet 1:20, som peker mot en guddommelig vilje for universell frelse. Disse, sammen med Harts tolkninger, understøtter en visjon om Guds kjærlighet og barmhjertighet som omfatter alle mennesker.

Kjernen i doktrinen om evig fortapelse utfordrer oss ikke bare teologisk, men river også ved selve hjertet av vår moralske og etiske forståelse

Et moralsk dilemma

Kjernen i doktrinen om evig fortapelse utfordrer oss ikke bare teologisk, men river også ved selve hjertet av vår moralske og etiske forståelse. Hvordan kan vi som håper på frelse, forsone oss med tanken på en evighet av pine for uendelig mange sjeler, mens vi selv nyter paradisets fred? Dette dype moralske dilemmaet kaster en mørk skygge over forestillingen om himmelsk lykke og utfordrer vår oppfatning av Guds kjærlighet som rettferdig og altomfattende. Å akseptere en slik virkelighet krever en avstumpning av vår medfølelse og en aksept av en guddommelig rettferdighet som virker fremmed for Kristi lære om kjærlighet og tilgivelse. Dette er ikke bare et spørsmål om teologisk spekulasjon, men et rop om moralsk oppvåkning og en utfordring til å tenke nytt om hva Guds barmhjertighet innebærer.

Det er også verdt å merke seg at konseptet om universell frelse har dype røtter i kristen teologi, sporet tilbake til oldkirkens tenkere som Origenes og Gregor av Nyssa. Disse teologene, med deres lære om apokatastasis eller den endelige restaureringen av alle sjeler til Gud, tilbyr et tidlig vitnesbyrd om troen på Guds universelle frelsesplan.

Utfordre tradisjonell tolkning

Debatten som prost Sommer har reist, belyser et kritisk teologisk dilemma om Guds kjærlighet versus evig fortapelse. Ved å utfordre tradisjonelle tolkninger, inkludert de Lutherske, peker Hart på en nødvendig reevaluering av disse doktrinene. En omfattende teologisk og filosofisk analyse er nødvendig for å forstå den fulle bredden av Guds frelsesplan, som potensielt inkluderer alle mennesker. Dette inviterer til en fortsatt, dyptgående diskusjon om frelsens natur i kristen teologi.