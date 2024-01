Skeivt kristent nettverk tok nylig til orde for at flere vitenskapelige disipliner må til for å forstå hva kjønn er og hvordan det oppleves og gjøres i moderne samfunn. I et svar til oss konkluderer Espen Ottosen med at kristen tenkning må fastholde at kjønn først og fremst er noe Gud har skapt, ikke noe den enkelte definerer ut ifra en subjektiv følelse. Han stiller også spørsmål ved påstanden vår om at transpersoner er skapt i Guds bilde og vår bruk av Bibelen.

Kjønnsidentitet handler om en langt dypere og mer grunnleggende erfaring enn vage følelser eller fornemmelser, som Ottosen antyder. For å forstå kompleksiteten i hvordan kjønn oppleves og gjøres i moderne samfunn, har vi derfor tatt til orde for at kristne bør lytte til flere enn biologene. Vitenskapelige disipliner som psykologi og sosiologi har verdifulle innsikter å bidra med for å få en forståelse av kjønn — også i den teologiske debatten.

Fra venstre: Elisabeth Meling, leder, Solveig Gjesdal, generalsekretær og Jonas Yassin Iversen, nestleder i Skeivt kristent nettverk (Foto: Giulia Troisi / Skeivt kristent nettverk / Privat)

Dermed handler kjønn og Guds skapelse av kjønn om mer enn genitalier. Når kristne transpersoner og våre støttespillere hevder at vi er skapt i Guds bilde, er ikke det et slagord løsrevet fra en sammenheng. Den trassige protesten som ligger i setningen «skapt i Guds bilde» er et svar til dem som ønsker å latterliggjøre, degradere eller konvertere de av oss som er trans. Internasjonale tall viser at minst 32 transpersoner ble drept i 2023. Mørketallene er sannsynligvis langt høyere. Halvparten av de rapportert drepte ble i etterkant feilkjønnet av pressen og/eller myndighetene.

Finner trøst i Bibelen

I denne ødelagte verden hvor transpersoner stadig utsettes for hatkriminalitet, er det nødvendig å erklære at transpersoner er skapt i Guds bilde. Ottosen er også kritisk til vårt «misbruk» av Bibelen. Enhver kristen søker til Bibelen for å fortolke og søke en dypere mening i sitt liv. Med seg til tekstene bærer vi med oss et helt liv av erfaringer som former hvordan vi leser tekstene. Kristne transpersoner kjenner seg igjen i og lar seg trøste av den bibelske fortellingen om den etiopiske hoffmannen og Jesu omtale av evnukker. For kristne transpersoner er disse dypt meningsfulle tekster som resonnerer med våre liv. Ingen av disse fortellingene handler om transpersoner på samme måte som vi kjenner transpersoner i dag. Moderne forståelser av kjønn oppsto selvfølgelig mye senere. Det forhindrer likevel ikke disse fortellingene fra å vekke gjenkjennelse hos kristne transpersoner. Omtalen av personer som bryter med fastsatte kjønnsroller – og forsvaret av disse, blir særlig betydningsfulle i møte med skeive kristne lesere.

At Ottosen tolker enkelte bibeltekster annerledes enn oss, betyr ikke at vi misbruker tekstene

Ottosens utgangspunkt er at vi som kristne må finne ut «hva Bibelen faktisk sier om kjønn». Ut ifra denne fremgangsmåten konkluderer han med at vi i Skeivt kristent nettverk «misbruker» Bibelen. Men Ottosen kan heller ikke løsrive seg fra sine egne erfaringer og egen forståelse i møte med de bibelske tekstene. Også han må tolke Bibelen og hva den sier om kjønn. Skapelsesberetningen i Første Mosebok brukes av mange som et utvetydig og avgjørende bevis for at Gud bare skapte to kjønn. Når Første Mosebok skildrer skapelsen av Adam og Eva oppfatter vi at denne fortellingen fanger det menneskelige mangfoldet like lite som fortellingen fanger nyansene mellom natt og dag, land og hav, måne og sol. Vi vet at det finnes skumring, sump og kometer, selv om ikke Første Mosebok forteller oss det.

På samme måte vet vi at det finnes et større kjønnsmangfold enn Adam og Eva. For eksempel fødes det personer som rent biologisk er intersex, for eksempel gjennom en sjelden sammensetning av kjønnskromosomer. Andre opplever at deres biologiske kjønn ikke stemmer overens med deres egen erfaring av hvem de er. Alle er de skapt i Guds bilde.

Livsnødvendig bekreftelse

Ottosens teologiske skille mellom skapelse og fødsel er sikkert en interessant teologisk distinksjon. For kristne transpersoner er det derimot livsnødvendig å få bekreftet at de er elsket av Gud, at Gud forstår dem og går sammen med dem på veien gjennom livet. At Ottosen tolker enkelte bibeltekster annerledes enn oss, betyr ikke at vi misbruker tekstene. For oss handler Bibelen dypest sett om frelse og frigjøring, ikke om underkastelse og undertrykkelse.