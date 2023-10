Ikke et eneste sted i Bibelen kan vi lese om en Jesus som aksepterer synd.

Generalsekretær i Studentforbundet, Eline Heidisdatter Lorentzen er skremt av utgiverne bak nettstedet identitetogseksualitet.no sin formidling rundt seksualitet og identitet, og tar til orde for mer dialog og forståelse. Med sine sterke ord om «hatefulle holdninger og fordømmelse» fra de «konservative kristne» konstaterer hun at de er «mer opptatt av bibelsk korrekthet» enn Jesu kjærlighet. Vi tar utfordringen til Lorentzen som to kristne kvinner, og ønsker å «skrive henne i møte» om hvordan vår forståelse av «kjærligheten» i 1. Korinterbrev 13,13 skiller seg fra hennes.

Det dobbelte kjærlighetsbud

Vi tror nemlig også at «størst blant dem er kjærligheten», men at det er Guds fullkomne agape-kjærlighet det her siktes til. Derfor vil ikke vår oppsummering av kristendommens essens begrense seg til «nestekjærlighet», slik Lorentzen gjør, men også inkludere å elske Gud av hele sitt hjerte. Til sammen utgjør disse to verdiene det dobbelte kjærlighetsbud, og «på disse hviler hele loven og profetene».

Leser man videre i kapittel 13 i Korinterbrevet kan man blant annet lese at kjærligheten «gleder seg i sannhet», «ikke søker seg selv», «ikke er umoralsk» – i tillegg til flere andre høye standarder ethvert menneske dessverre ikke med hånden på hjertet kan si at de møter til alle tider. Gud derimot, han er kjærlighet, slik det står i 1. Joh 4,7. Hans sønn, Jesus Kristus, viser oss hvem Gud er.

De fleste er enige om at Jesus var en god person, kjærlig og en moralsk figur. Samtidig snakket Jesus om både synd og fortapelse. I kapittel 4 i Johannesevangeliet irettesatte han kvinnen ved brønnen om hennes synd før hun fikk «drikke av det levende vann». Etter dette forsto hun at denne mannen som møtte henne med kjærlighet og sannhet var selveste Messias, og hun løp rundt i byen og fortalte alle andre om ham. Vi ser at Jesus elsket kvinnen uten å anerkjenne hennes synd. Mener vi Jesus bidro til å forsterke hatefulle holdninger i disse situasjonene?

Det store ansvaret overfor unge i samfunnet i dag, er også et stort ansvar om å tørre å fortelle sannheten om omvendelse, nåde, lov og evangelium

Må formidle med kjærlighet

Vi argumenterer heller for at disse situasjonene viser at kjærlighet og «bibelsk korrekthet» om synd ikke er motsetninger. Jesus, vårt forbilde og selve utrykket av Guds kjærlighet, viser oss jo nettopp dette. Derfor skriver også Bibelen at han var «full av nåde og sannhet» (Joh 1,14).

Slik Lorentzen sier, har kristne ungdomsorganisasjoner mange tusen unge medlemmer, og slik et stort ansvar for å formidle kristen tro med kjærlighet. Ja, vi skal selvfølgelig inkludere og elske de unge – uansett legning, tro, bibelsyn, tvil og så videre. Samtidig, det store ansvaret overfor unge i samfunnet i dag, er også et stort ansvar om å tørre å fortelle sannheten om omvendelse, nåde, lov og evangelium, i et samfunn som forkynner at frihet er kjærlighet uten rammer.

Ikke et eneste sted i Bibelen kan vi lese om en Jesus som aksepterer synd.

Ikke lett å veilede

Det er ikke alltid lett å veilede i hvordan snakke om slike utfordrende temaer, spesielt ikke i et samfunn som blir mer og mer motkultur fra Bibelens verdier. Derfor «hevder nettstedet å veilede ungdomsledere og kristne ledere i samtaler om viktige temaer som disippelskap, seksualitet, homofilt samliv, porno og grenseoverskridende atferd», slik at man faktisk kan etterstrebe å møte ungdom etter Jesu eksempel; med kjærlighet og sannhet.

Vi er enige i Forbundets standpunkt om at kristne organisasjoner skal arbeide for et kristent fellesskap som omfavner kjærligheten Jesus lærte oss. Vi er likevel uenige med Eline Lorentzens tolkning av hvordan utøve kjærligheten Bibelen snakker om.

Ikke et eneste sted i Bibelen kan vi lese om en Jesus som aksepterer synd. Ja, Jesus tilgir, han spiste med syndere og elsket syndere, men hans budskap var «omvendelse til frelse». Vi håper at vi har bragt litt mer forståelse rundt hvordan man kan se på 1. Kor 13,13 på en litt annen måte enn det Eline Lorentzen beskriver i sin artikkel. For størst blant dem er kjærligheten.

