I det digitale landskapet formes holdninger og verdier i samfunnet vårt, spesielt blant barn og unge. Det er derfor svært skremmende at fem betydelige kristne barne- og ungdomsorganisasjoner har lansert nettstedet Identitetogseksualitet.no.

Dette nettstedet hevder å veilede ungdomsledere og kristne ledere i samtaler om viktige temaer som disippelskap, seksualitet, homofilt samliv, porno og grenseoverskridende adferd. Dessverre ser det ut til at nettstedet ofte velger «bibelsk korrekthet» over kjærlighetsbudskapet, og i prosessen forsterker hatefulle holdninger.

[ Dette blir sagt om kjønn, sex og homofili på ny kristen nettside ]

Eline Heidisdatter Lorentzen (privat)

Nestekjærlighet

I altfor lang tid har konservative kristne hatt definisjonsmakten over kristendommen, og dette har ført til en ekskluderende og fordømmende tilnærming til spørsmål rundt seksualitet og identitet. Det er på tide at Kristen-Norge står opp mot slike holdninger og begynner å vise hva kristendommen faktisk handler om: Kjærlighet.

Den kristne troen bærer budskapet om kjærlighet, aksept og medmenneskelighet. Essensen av kristendommen handler om nestekjærlighet og å omfavne alle mennesker uavhengig av deres seksuelle orientering eller identitet. Som det står i 1. Korinterbrev 13,13: «Så ble de stående disse tre, tro håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten.» Denne grensesprengende kjærligheten må være grunnsteinen i alle samtaler om disippelskap, seksualitet og identitet.

Det er på tide at Kristen-Norge står opp mot slike holdninger og begynner å vise hva kristendommen faktisk handler om: Kjærlighet

Har et ansvar

Identitetogseksualitet.no og kristne barne- og ungdomsorganisasjoner har et ansvar for å formidle dette budskapet på en inkluderende måte, som ikke fremmer fordømmelse eller fordommer. Dette er organisasjoner med flere tusen unge medlemmer! De har et ansvar for å skape rom der ungdom kan føle seg trygge, akseptert og elsket for akkurat den de er. Vi trenger å åpne opp for dialog og forståelse, i stedet for å fordømme basert på forutinntatte oppfatninger.

Vi i Forbundet ønsker at kristne organisasjoner sammen kan arbeide for et kristent fellesskap som omfavner kjærligheten som Jesus lærte oss, og som viser at troen handler om å støtte hverandre, uansett hvem vi er og hvem vi elsker. Det er på tide at hver mann, kvinne, ikke-binære og alle i mellom og på utsiden, står opp mot hatefulle holdninger, velger kjærlighetens vei og viser at størst av alt er kjærligheten!

[ Reagerer på kristen nettside om seksualitet: – Harde ord forkledd i kjærlighet og omsorg ]