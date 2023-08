Sannheten om innvandring og kriminalitet må frem

Etnisitet er ikke relevant for kriminalitet, og de 50 ungdommene i masseslagsmålet på Norway Cup er alle «sårbare». Det var budskapet fra politimesteren i Oslo, Ida Melbo Øystese, direkte på Dagsrevyen noen timer etter hendelsen hadde skjedd.

Vårt Land kommentator og tidligere KrF-strateg, Emil Andre Erstad, går etter Sylvi Listhaug. At hun problematiserer politimesterens villedende svar på hvem som står bak slagsmål og vold i Oslo, er angivelig å «blåse i hundefløyta».

Erlend Wiborg er innvandringspolitisk talsmann i FrP. (PETER MYDSKE)

Men det er et faktum at unge mennesker med innvandrerbakgrunn er ekstremt overrepresentert i kriminalstatistikken. Hvorfor er da de som fordekker dette faktumet redelige, og FrP, som ønsker åpenhet rundt det, uredelige?

Tolkning av tall

Politimester Øystese svarte på direkte spørsmål om hvilken etnisitet unge kriminelle gjengangere i Oslo hadde, at 75 prosent var født i Norge og at etnisitet dermed ikke hadde særlig betydning. Dette svaret gir et fullstendig misvisende bilde av hvorvidt innvandring er en viktig faktor blant unge kriminelle.

Sannheten er at 77 prosent av de unge gjengangerne i Oslo hadde innvandrerbakgrunn i 2022, selv om mange av dem var født i Norge. Blant de mest aktive gjengangerne som hadde mer enn fire anmeldelser over kalenderåret, så hadde hele 86 prosent innvandrerbakgrunn. Og blant de med innvandrerbakgrunn hadde 85 og 86 prosent landbakgrunn fra Afrika eller Asia/Midtøsten.

Politiet har bekreftet overfor oss at de ikke lenger publiserer detaljert statistikk om blant annet innvandrerbakgrunn fordi det «kan skape unøyaktige og feilaktige slutninger». Politiledelsen er altså redd for at andre kan tolke tallene annerledes enn de selv gjør, derfor tar de bort tallene slik at ingen andre kan utfordre de tolkningene politiet har gjort.

Dette kan for eksempel være tolkninger der politiledelsen kan mene at innvandrerbakgrunn blant gjerningsmenn er irrelevant for voldsutviklingen, mens andre med rette kunne tolket tallene som at innvandrerungdom er mer tilbøyelig til å begå voldskriminalitet enn andre. Sistnevnte tolkning kan selvsagt være ubehagelig å snakke om, men den kan også være helt riktig og viktig.

Journalistikkens hensikt

Journalistikkens hensikt er å formidle relevant informasjon til folket. Men Erstad bejubler politimesterens feilinformasjon og villedning, i stedet for å dukke inn i dokumentasjonen og tenke kritisk. Erstad gjør seg til politimester Øysteses fremste forsvarer når han skriver at hun ikke ville snakke om etnisitet fordi det i seg selv kan bidra til såkalt «utenforskap». Kommentatoren mener tydeligvis at sannhet med fordel skal fordekkes dersom faktaene oppleves ubehagelig for noen.

For dersom velgerne fikk vite at den aller beste måten å forebygge alvorlig kriminalitet på, er å redusere innvandringen slik at man klarer å integrere de som kommer, så ville velgerne kunne ta stilling til en slik løsning gjennom stemmeseddelen sin.

