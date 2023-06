«Halve Norge får mulighet til å stemme på Partiet Sentrum ved kommunevalget»

Partiet Sentrum er et ambisiøst og langsiktig prosjekt, med menneskerettighetene og bærekraftsmålene som fundament. For å kunne bygge opp et kunnskapsrikt parti med dette fundamentet, er det viktig å bygge sten for sten. Til høsten får halve Norge mulighet til å stemme på oss ved kommunevalget, og nesten hele ved fylkestingsvalget.

Ikke kortsiktige strømninger

Vi er ikke et populistisk parti som hauser opp om misnøye og kortsiktige strømninger, til tross for at det helt sikkert kunne gitt oss mer oppmerksomhet og raskere vekst. Vi fokuserer på funksjonshemmedes rettigheter, på psykisk helse, på kampen mot rasisme, og kampen for rene fjorder og reduksjon av klimagassutslipp.

Dette er kanskje ikke kamper man får store overskrifter av, men vi ser at våre politiske program får stadig mer støtte i de gruppene som ofte ikke blir lagt merke til. Vi mener det er viktig å gi disse gruppene og partiet en sjanse – en sjanse til å hjelpe dem og ivareta den jorden vi har arvet.

Vi setter stor pris på oppmerksomheten Partiet Sentrum fikk i forrige torsdags Vårt Land. Samtidig hadde vi selvsagt ønsket at oppslaget hadde satt fokus på målgruppene våre fremfor partiets vekst, og hvilken positiv endring vi kommer til å skape for mennesker som sjeldent får den oppmerksomheten de trenger - der vi kommer til makten ved høstens valg.

Vil stille lister flere steder

Partiet Sentrum har en tydelig ambisjon om å stille lister i langt flere kommuner ved neste kommunevalg. Dette skal vi klare ved å vise til viktige gjennomslag i de kommunene vi kommer inn i til høsten. Som det eneste reelle sentrumsalternativet, uten bindinger til noen sider, vil vi i vippeposisjon kunne få stor innflytelse – selv der vi eventuelt ikke får noen stor representasjon.

Vårt mål er å gjøre disse kommunene til utstillingsvinduer for Partiet Sentrums politikk

Dette gjør at en stemme til Partiet Sentrum gir mye igjen for stemmen. Der vi får innflytelse, vil kommunen innføre CRPD (FNs menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne) selv om staten ikke gjør det, de vil tilby tilstrekkelig BPA uten aldersgrense, slik at funksjonshemmede vil få reelle muligheter i skole, arbeidsmarked og i organisasjons-Norge. Våre kommuner vil gi psykisk helse et løft, både på lavterskeltilbud og på kvalifisert helsehjelp med kort ventetid. Slik vil vi redusere utenforskapet, og på sikt også spare kommunens økonomi for trygdeytelser.

Springbrett for fremtiden

Som Vårt Land påpeker, stiller vi liste i «bare» 23 kommuner (i tillegg til nesten alle fylkesting). I disse kommunene bor om lag halve Norges befolkning, og vårt mål er å gjøre disse kommunene til utstillingsvinduer for Partiet Sentrums politikk. Med 1,4 prosent på helgens nasjonale meningsmåling fra Norfakta, ser vi at vi er på vei.

Dette valget blir et viktig steg på veien for å bygge partiet, og ikke minst for å gjøre hverdagslivet bedre for gruppene ingen andre kjemper for. De som ofte blir glemt fordi de ikke har hatt noen til å stå opp for dem politisk før.

