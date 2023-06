Til vanlig handler møtene i NRKs Kringkastingsråd om kritikk og klager mot det statskanalen sender på TV og radio. Men i tirsdagens møte måtte rådet ta stilling til noe helt annet. Mellom klager på juryordningen i Eurovision Song Contest og at rulleteksten på en del programmer var for liten til å leses, skulle programposten «Skryt av Alle Tiders Sanger» til behandling.

Programmet, hvor 35 artister spilte sangskatter fra kirker og bedehus, ble sendt i pinsen i NRK. Det er blitt såpass godt mottatt av publikum, at flere har valgt å sende inn skryt av programmet til Kringkastingsrådet.

[ Vi var med i kulissene da programmet ble spilt inn: 35 artister. 60 låter. Mange tårer ]

– Noe folk savner

– Det er jo veldig gøy. Dette er nok noe folk har savnet, tenker jeg, sier regissør Ole Kristiansen i TV Inter når Vårt Land forteller ham om den spesielle behandlingen i Kringkastingsrådet.

Regissøren av Alle Tiders Sanger forteller at de har fått innboksene fylt av positive tilbakemeldinger etter at programmet ble sendt på NRK.

– Jeg tror rett og slett av folk har savnet denne typen program, sier Kristiansen.

De som tar kontakt forteller at de er blitt sterkt preget av det de har sett.

– Folk forteller at tårene rant mens de satt og så på, de forteller at de er blitt rørt av både historiene som blir fortalt og av musikken, sier Kristiansen.

Spesialutgaven som ble sendt på NRK er bare et lite utdrag av det som vises i de åtte episodene som er blitt sendt på svensk TV. Det har også seerne fått med seg.

– De spør oss om når resten kommer, om når de får se det og om det kommer på NRK – men det kan vi ikke svare på. NRK har fått mulighet, og jeg tror de vurderer det, men vi vet ikke utfallet ennå, sier Kristiansen.

FULLE INNBOKSER: TV Inter har fått innboksen full av skryt fra seere som vil ha mer av Alle Tiders Sanger, forteller regissør Ole Kristiansen. (privat)

Utfordret NRK til å bygge videre

– Det er ikke til å legge skjul på at de fleste av henvendelsene vi får inn er kritiske, men noen ganger kommer det også utelukkende positive innspill, sa Snorre Valen, leder i Kringkastingsrådet, da han innledet diskusjonen om programmet.

– Da jeg gikk gjennom henvendelsene til dette rådsmøtet, merket jeg meg at det var svært mye skryt av et program som het Alle tiders sanger, sa fortalte Valen.

Han ville gjerne bruke tiden i rådet til å utfordre NRK på om dette var noe de kunne bygge videre på, og fikk et kontant svar fra NRKs TV-sjef Arne Helsingen.

– Vi er glade for denne positive inngangen til det hele, og kommer til vurdere muligheten for å kjøpe inn hele serien, sa Helsingen til rådet.

---

Alle tiders sanger

En frittstående oppfølger til 90-tallsserien «Minns du sången»

Den nye serien består av åtte episoder som ble filmet i løpet av en novemberuke i 2022 i Nashville, USA.

Serien er produsert av TBN Nordic i samarbeid med norske TV-Inter.

Programmet ledes av TV-pastor Egil Svartdahl. Blant norske artister deltar Lewi Bergrud, Evie Tornquist-Karlsson, Solveig Leithaug, Sveinung Hølmebakk, Synnøve Aanensen og gruppen Øklands.

En redigert utgave med de norske artistene ble sendt på NRK1 1. pinsedag, og på NRK2 2. pinsedag.

---

Snorre Valen VILLE HA BEHANDLING: Snorre Valen leder Kringkastingsrådet, og tok initiativ til å behandle skrytet av Alle tiders sanger. (Jil Yngland/NPK)

– Feelgood

Rådsmedlem og Arbeiderpartipolitiker Tove Karoline Knutsen ba om ordet for å skryte av programmet, og minte om at det tok opp en viktig tradisjon for mange av seerne.

– Kulturen og musikken er en utrolig viktig del av det som kirken tilbyr folk, og som gjør at kirken favner bredt. Det gjør jo også et slikt program, det favner bredt både for de som har den kristne troen og mennesker som hører igjen musikk har viktig for dem opp igjennom livet, sa Knutsen.

Hun mente dette var et godt tilskudd til NRKs tilbud til eldre, og fikk støtte av rådsmedlem og FrP-politiker Jøran Kallmyr.

– Jeg synes det er kjempeviktig at NRK har et godt tilbud til de eldre, og ikke bare gravalvorlige saker i form av dokumentarer og NRK Brennpunkt, men også i form av god underholdning og feelgood-tilbud, sa Kallmyr.

---

Kringkastingsrådet

Offentlig oppnevnt råd som følger NRK og uttaler seg om tilbudet til publikum, opprettet i 1933.

Skal fungere som publikums forlengede arm.

Sakene rådet behandler kan komme både fra kringkastingssjefen og fra publikum. Det kan også behandle saker på eget initiativ.

Møtes seks til åtte ganger i året for å behandler klager (og skryt).

---