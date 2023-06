Hvordan gikk det med Partiet Sentrum, anført av Ap-avhopper og advokat Geir Lippestad?

Foran høstens kommune- og fylkestingsvalg byr partiet på valglister i 23 av 356 kommuner – og stiller ikke til valg i to av landets fylker.

Listemenyen er dermed den minst omfangsrike blant småpartiene.

– Vi er fornøyd og bygger partiet stein for stein, sier 1. nestleder Irene Solli.

Da partiet ble dannet, skapte det nervøsitet i et KrF som to år i forveien var herjet av retningsstrid. Flere av Partiet Sentrums aktører var nemlig tidligere KrF-profiler.

Andre minipartier har flere lister å by på

Partiet Sentrum gjorde opp status på sin egen Facebook-side en tid tilbake: I 23 kommuner og 12 fylker stiller partiet til valg. I Møre og Romsdal og Finnmark er partiet uten valgliste.

I gruppen av «Andre» byr eksempelvis partiet Konservativt (tidligere Partiet De Kristne) på 64 kommunevalgslister og Norgesdemokratene på 39. Industri- og Næringspartiet på 103 er størst av de små. KrF har egen liste i 202 kommuner.

– Er ikke 23 lister et lavt antall etter nesten to års forberedelser?

– For alle som kjenner til hva det vil si å bygge en politisk organisasjon, er ikke dette et lavt tall. Å engasjere seg i politikk er ikke den aktiviteten folk løper til for tiden, sier Solli.

TILFREDS: 1. nestleder og partiprofil i Agder, Irene Solli, er tilfreds med antallet lister som Partiet Sentrum byr på ved høstens lokalvalg. Her under Arendalsuka i 2021. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Her satser Partiet Sentrum – på plass i store byer

Nestlederen forklarer at det er strategien å vokse i et tempo som gjør at partiet blir solid. Selv var Solli blant dem som meldte seg ut av KrF i protest etter retningsvalget. Hun er nå Partiet Sentrums topp-profil i Kristiansand.

Det er en av byene partiet har håp om plass i kommunestyret. Også byens sittende varaordfører som representerte Tverrpolitisk Folkeliste har sluttet seg til Partiet Sentrum.

Partiet har valgliste i alle de fire største byene – og folkerike Asker, Bærum og Drammen.

Rundt byene Oslo, Stavanger og Kristiansand er det lister i flere nabokommuner.

Partileder Geir Lippestad topper listen i Oslo, der også tidligere ungdomsleder Simen Bondevik har plass.

Partiets nestleder: «Kanskje har vi minst å hente fra KrF»

– Det var et primærmål å stille lister rundt de største byene. Summen av listene der og ved fylkestingsvalget gjør at vi rekker en god andel velgere i høst, sier Solli.

– Er hovedmålet å hente stemmer fra KrF?

– Absolutt ikke. Det har det aldri vært. Vi har en plattform som favner bredt og kanskje har vi minst å hente fra KrF. De som er igjen der, er solid plantet i partiet. Men for mange som har forlatt sine tradisjonelle partier, tror vi at vi kan være et alternativ.

---

Debutant i lokalvalg

For første gang stiller Partiet Sentrum til kommune- og fylkestingsvalg. Partiet samlet i desember 2020 nok underskrifter for å bli registrert.

Partiet regner seg som et blokkuavhengig sentrumsparti, er livssynsåpent og lar FNs bærekraftsmål og menneskerettigheter være i bunn for politikk.

Ved stortingsvalget i 2021 fikk Partiet Sentrum 7.836 stemmer og en oppslutning på 0,3 prosent.

---

Ville det nye partiet rappe avgjørende KrF-velgere?

Partiet Sentrum lanserte seg sent i september 2020. Overraskende sto eks-Ap-byråd og advokat Geir Lippestad frem som frontfigur i den nye partidannelsen.

Flere profiler og lokale avhoppere fra KrF etter sidevalget i 2018 var i rekkene. Men også tidligere Ap-politikere og personer med fartstid i MDG.

Å engasjere seg i politikk er ikke den aktiviteten folk løper til for tiden. — Irene Solli, 1. nestleder i Partiet Sentrum

Sentralt i KrF var det mange som da fryktet at Partiet Sentrum skulle rappe avgjørende velgere før skjebnevalget om å komme over sperregrensen.

VALGKAMP: Før stortingsvalget var Partiet Sentrum på plass ved lokale valgtorg enkelte steder i landet. Her er partiet i sving i Sandnes i 2021. (Per Anders Hoel)

Valgforsker: – Ikke et godt tegn

– Med bare 23 lister ved kommunevalget er Partiet Sentrums muligheter til å slå igjennom svært begrenset. Et slikt antall er ikke noe godt tegn for partiet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Nøkkelen for et parti som vil jobbe seg frem, er å være tilgjengelig for velgere, ifølge valgforskeren.

– Håpet deres kan være at man blir representert noen steder lokalt med profiler som klarer å vise frem politikk, sier Bergh.

Noen ganger er det null i målingene

Han påpeker også at partiet knapt registreres i meningsmålinger. For Norstat, som leverer meningsmålinger til Aftenposten/NRK og Vårt Land/Dagbladet, er det ikke alltid noen oppgir Partiet Sentrum når velgere ringes opp.

– De dukker opp av og til, men vi har ingen samlet oversikt over partiets nivå, sier Mads Motrøen, ansvarlig for meningsmålinger i Norstat.

Motrøen opplyser at byrået innimellom registrerer fra en til tre som oppgir at de ville stemt Partiet Sentrum.

– Men partier som i valg får under 10.000 stemmer, er det ikke alltid vi finner i målingene våre, sier Motrøen.

Forrige Vårt Land-måling ga Partiet Sentrum 0,1 prosent.