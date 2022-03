USUNN KULTUR: «I Hillsong skal vi skal stole blindt på lederne over oss, uten rom for kritiske spørsmål, undring eller tvil», skriver den tidligere Hillsong-pastoren Marie Fuglset Idland. Hennes erfaring er at å si ifra om usunt lederskap i Hillsong har sin pris. Nå gjør hun det likevel. (Tuva Skare)