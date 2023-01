Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Året 2022 ligger snart bak oss. Dersom du er en av dem som har brukt tid på en av de mange årskavalkadene i media, kan du fort bli nedstemt. Ikke minst har russernes krigføring i Ukraina preget nyhetsbildet og verden dette året. Krigen har ført til økte strøm- og matpriser og den har medført økt sult og fattigdom i mange land verden rundt. I den dystre historien over året 2022, kunne mange triste trender vært nevnt. Vi har fått mange negative klimanyheter i året som gikk, med hetebølger, flom, skogbranner og villere vær.

Vi må ikke la de negative nyhetene knuse oss. Uten håpet greier vi ikke å mobilisere. Derfor må vi samle på de gode nyhetene og beholde håpet i 2023

De framtidsretta valgene

Når vi nå snart går inn i det nye året, er det likevel viktig at vi alle også forsøker å rette blikket mot de gode nyhetene. Det gjør noe med oss som enkeltpersoner, men det gjør også noe godt med oss som samfunn hvis vi klarer å se det positive. Ikke minst kan optimisme gjøre oss bedre rustet til å ta riktige valg. Særlig når det gjelder å bidra til reduserte klimautslipp, er det ekstremt viktig at vi har tro på fremtiden.

Tross negative værnyheter har det kommet flere gode klimanyheter i 2022. Fornybar energi troner på investeringstoppen og bærekraft står nå øverst på agendaen hos flere selskaper både i Norge og internasjonalt. EU kommer stadig videre med å rulle ut sine ambisjoner innenfor «Green deal», og i august vedtok USA en historisk klimapakke i Kongressen.

Autoritære krefter

Det er lett å bli pessimistisk over at autoritære krefter har gjennomslag i mange land, slik som Kina, Russland og Tyrkia. Autoritære trekk har også hatt medvind i europeiske land som Ungarn og Polen, der de liberale demokratiene i de siste årene har blitt bevisst bygd ned.

Samtidig ser vi eksempler på at en befolkning kan reise seg mot propaganda og løgn. I USA har flere av Donald Trumps støttespillere tapt mellomvalget i USA. Kanskje var kongresstormingen 6. januar 2021 en vekker for mange. Et land som Polen, ser ut til å ha en viss nyorientering mot EU og Nato etter Russlands brutale krig i nabolandet Ukraina.

Her hjemme har de økonomiske nyhetene vært mange og negative, men strømprisene har ikke blitt så høye som de verste prognosene spådde. Dessuten ser det ut til at vi har greid å få covid-pandemien under akseptabel kontroll.

Vi må håpe

Selvsagt må vi ta de negative nyhetene som flommer over oss på alvor. Men vi må ikke la dem knuse oss. Uten håpet greier vi ikke å mobilisere. Derfor må vi samle på de gode nyhetene og beholde håpet i 2023. Med det ønsker vi i Vårt Land alle våre lesere et velsignet 2023, og et år fylt med framtidstro og håp!

