På lørdag skrev Vårt Land om hvordan flere historikere nå tar til orde for at Den norske kirke og den øvrige kristenheten i Norge, kommer med en offisiell beklagelse til jødene. Flere av historikerne er i ferd med å grave fram norsk kirkehistories mørkeste kapittel.

Preger fortsatt

Det er nå femti år siden Den katolske kirke beklaget spredningen av jødehat. Men også i Den norske kirke og mange av de kristne organisasjonene hadde antijudaismen mange talsmenn i tiden forut nazistenes okkupasjon av Norge.

En av dem som støtter etterlysningen av et oppgjør, er Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Han sier at Den norske kirkes manglende oppgjør med antijødiske holdninger også preger dagens Midtøsten-debatt. Kohn viser til hvordan debatten om Israel og Palestina tidvis har gjort forholdt mellom Det Mosaiske Trossamfund og Den norske kirke krevende, blant annet da rabbiner Joav Melchior i vår reagerte på en stadig vanskeligere dialog med kirken.

Den norske kirke har allerede gjort noen viktige erkjennelser, som da Bispemøtet i 2012 erkjente at Den norske kirke ikke var særlig opptatt av de norske jødenes truede situasjon i krigens første år og da biskopene markerte reformasjonsminneåret 2017 ved å ta avstand fra Martin Luthers antijødiske utsagn.

Viktig for fremtiden

Likevel har det enda ikke kommet noen skikkelig beklagelse fra Den norske kirke eller de mange kristne organisasjonene i Norge. Det er denne delen av den norske kristenhetens historie som historikerne nå ettergår. Blant spørsmålene som bør bli stilt er hvorfor kirken så lenge var passiv i møte med forfølgelsen og utryddelsen av de norske jødene.

Tidligere biskop med bakgrunn fra Israelsmisjonen, Ole Christian Kvarme, påpeker at det er en ting å beklage i ord og i dokumenter, men at det kreves et intenst arbeid å la det få konsekvenser. Han har rett, og denne jobben bør Den norske kirke ta fatt på.

Den norske kirke bør på tydeligst og snarest mulig vis beklage de grufulle holdningene mot jødene som fikk blomstre blant flere av kirkens ledende skikkelser før og under 2. verdenskrig. Selv om en slik beklagelse eventuelt kommer sent, vil den – som Ervin Kohn er inne på – kunne danne et viktig fundament for erkjennelser og læring for kirkens forhold til jødene og deres situasjon også fremover.