Ærleg, naken og tårevåt Støre møtte parti i krise

Då Jonas Gahr Støre kom opp på podiet framfor alle Ap-delegatane på landsmøtet torsdag, var han rørt til tårer. Kanskje var det all applausen som traff eit ømt punkt i statsministeren. Kanskje var det alle månadane med eit utilbørleg press både i partiet og regjeringa.

Tok tyren ved horna

Tårene var neppe eit innøvd retorisk grep, men passa likevel som hand i hanske då Støre byrja si tale til landsmøtet. «Men la oss starte med oss selv: Hvordan står det eigentleg til med Arbeidarpartiet? Og noen spør: Hvordan går det egentlig med statsministeren? Er han ikke litt gråere i håret han har igjen? Det er uenighet om mye, men dere – ikke om det».

Statsministeren har vegra seg for å kalle det Arbeidarpartiet står i for ei krise. Med målingar heilt ned mot 14 prosent har det sett litt rart ut.

I talen til landsmøtet verka det som om Støre tok grep for å møte denne kritikken. Slik gjorde han no det motsette av den berømte hovudpersonen i eventyret «Keiserens nye klede». Han stilte seg naken, ærleg og sårbar på scena framfor eit parti i krise. I motsetnad til den den nemnte keisaren, gjorde Støre det heilt bevisst. Han tok tyren ved horna.

Støre som parterapeut for partiet sitt

For at partiet skal kunne reise seg att, brukte Støre analogiar frå parterapi og kjærleikens språk.

Slik som: «Tilliten må pleies, i politikken – som i parforholdet» og «vi er ikke partiet for de korte forelskelsene. Vi er partiet som mer likner på et slitesterkt ekteskap. Ekte kjærlighet er aldri helt enkelt. Men kjære venner, ekte kjærlighet kan vare livet ut. I de fleste ekteskap er det både medgang og motgang.»

Applausen runga i Folkets hus. Sannsynlegvis kjende alle delegatane seg att i statsministerens skildring. Den var ærleg og viktig.

Resten av talen brukte Støre på dei store sakene for det moderne sosialdemokratiet:

Konsekvensane av pandemien

Konsekvensane av krigen i Ukraina

Kampen mot forskjellar

Mindre skjerm og fleire bøker for elevane i skulen

Arbeid til alle

Krystallklar Støre om arbeidslinja

Støre tok også eit krystallklart oppgjer med kritikken mot arbeidslinja, der han med glimt i auget sa: «Ikkje kødd med arbeidslinja!»

Debatten om arbeidslinja har gått varm i Arbeiderpartiet i tida før landsmøtet, der fleire Ap-politikarar har tatt til orde for å skrote prinsippet om at det skal løne seg å vere i jobb. Seinare på landsmøtet skal Ap-delegatane stemme over om dei skal endre politikk i spørsmålet om arbeidslinja.

For å komme kritikarane av arbeidslinja i møte var Støre tydeleg på kva prinsippet om arbeidslinja ikkje er:

«Usosiale kutt, det er ikke arbeidslinja»

«Det å holde trygder og stønader så lave som mulig, er heller ikke arbeidslinja»

«Arbeidslinja handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb»

om å straffe folk som ikke kan stå i jobb» «Arbeidslinja er derfor å gi folk trygghet, fellesskap og muligheter»

Støre gjorde jobben

Støre var også tydeleg på at «skape og dele» alltid har vore rettesnora i Arbeidarpartiets politikk. Partileiaren og statsministeren brukte ord som har ljoma mellom veggane på Folkets hus i tiår etter tiår. Slik var det lett å sjå forskjellen på Høgre og Arbeidarpartiet med Støres tale, men han teikna også opp klare grenser mot partia lengre ute til venstre.

Det var i det heile tatt ein offensiv, frisk og meir opplagt Støre som talte til partiet sitt – enn slik vi har vore vane med å sjå han dei siste månadane. Spesielt då han lista opp gjennomslaga Ap har fått i regjering på arbeidslivspolitikk, var salen tydeleg fornøgd i form av rungande applaus.

Støre gjorde det ein partileiar skal gjere med ei tale på eit landsmøte: få hjarta til partimedlemmane til å banke hardare for partiet.