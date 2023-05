Etter at Arbeiderpartiet har landet en konfliktfylt prosess med fornyelse av partiledelsen på landsmøtet denne uken, kan det brygge opp til nytt uvær i partiet halvannet år senere.

Før valget i 2025 må nemlig de nye nestlederne sikres plass på Stortinget og den rikspolitiske scenen hvis Ap mister regjeringsmakten:

Men Tonje Brennas vei inn i ledelsen utfordrer dagens stortingsbenk fra Akershus.

Og Jan Christian Vestre kan bidra til et stort «mannsproblem» i Oslo.

Kjente navn som Anniken Huitfeldt, Espen Barth Eide, Kamzy Gunaratnam og veteranen Sverre Myrli – de kan alle bli brikker i et drama om stortingsplasser i to viktige fylker for Ap.

I Aps stollek er dessuten Rogaland en joker: Kan Jan Christian Vestre snarere skape listekrøll i sitt «barndomsfylke», der eks-nestleder Hadia Tajik nå er nummer én?

Kan bli vond stollek i Ap

Senhøsten 2024 starter arbeidet med nominasjon. Da må dagens representanter i Akershus, Oslo og andre fylker avklare om de vil kjempe for stortingsplass i fire nye år. Eller gi seg.

Hvordan vil de forholde seg til nye nestledere med hurtigfil til topp-plasser på valglisten?

Ap-representanter fra de aktuelle fylkene vedgår overfor Vårt Land at kabalen blir vrien, men ingen røper hvordan de vil spille kortene sine.

Noe kan gjøre racet enda tøffere: Fortsetter velgersvikten med oppslutning under 20 prosent, kan det bli færre stortingsplasser å kappes om for topper og «grasrota».

ALVOR I AKERSHUS: Anniken Huitfeldt har hatt en rekke tunge verv for Arbeiderpartiet. Vil hun søke gjenvalg til Stortinget i 2025? (Javad Parsa/NTB)

Hva gjør Anniken Huitfeldt?

Også tungvekteren Akershus Ap risikerer å tape sin femte stortingsplass. I 2021 toppet utenriksminister Anniken Huitfeldt listen der.

I vinter sa hun nei til nye år i Aps sentralstyre. Slik banet hun vei for samfylking Tonje Brenna i partiledelsen.

Men når Akershus skal nominere stortingskandidater, kan det handle om fortsatt plass i rikspolitikken for Huitfeldt. Manges blikk vil derfor være rettet mot Ap-profilen.

Også andre kjente Ap-navn er i spill i Akershus. Med Brenna på vei inn, er det selv med forrige valgresultat ikke plass til alle.

Geografi er en nøtt i Akershus Ap

Geografisk fordeling gjør ligningen ekstra vrien for valgkomiteen i Akershus. Både Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt er nemlig fra Ullensaker på Romerike.

Dagens nummer to – Sverre Myrli – kommer fra Lillestrøm, også det på Romerike.

Blant dagens fem representanter har stortingskomite-leder Tuva Moflag og eks-AUF-leder Mani Hussaini adresse i Nordre Follo. Mens parlamentarisk nestleder Åsmund Aukrust er valgt inn fra Bærum.

Oslo Ap har et mannsproblem

I hovedstaden er Ap ikke ukjent med nominasjonsstrid. Selv hvis Oslo Ap snur skuta og beholder fire på Stortinget, har fylket et «mannsproblem» før 2025-valget.

Da må partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Jan Christian Vestre sikres plass i tilfelle regjerings-exit. Og Aps regler krever kjønnsbalanse i valglister.

Slik havner to kjente Ap-profiler i spill.

UKLAR FREMTID: Espen Barth Eide var både utenriks- og forsvarsminister i Stoltenberg-regjeringen. Så kastet han seg inn i miljøpolitikken – først på Stortinget og deretter som statsråd. Vil han ønske en ny tørn på Stortinget hvis Ap mister makten igjen i 2025? (Tuva Skare)

Vrient for Espen Barth Eide og Frode Jacobsen

I Oslo Ap lurer flere nå på hva Espen Barth Eide vil gjøre. Han har hatt tunge statsrådsposter i to regjeringer. Vi han ønske en ny periode på Stortinget ved et valgnederlag, eller søke toppverv i utlandet? Ingen tør spå.

Ved nominasjonen i 2021 skapte det bølger at Barth Eide først ikke sto på sikker listeplass, og at fylkesleder Frode Jacobsen deretter ga ham sin.

Nå synes det tvilsomt at Jacobsen vil gjøre noe slik igjen. Han rykket inn på Stortinget da Oslo fikk to statsråder. Nå er han Aps finanspolitiske talsmann og vervet som fylkesleder kan også gi en viss hevd på god listeplass.

Kan Rogaland bli joker for Vestre?

Enkelte profiler i Oslo mener at Jan Christian Vestre også kan tenkes å stå på Rogalands liste, fordi nestlederen er født i Haugesund.

Andre i Oslo Ap anser dette som usannsynlig. Vestre representerer Oslo i sentralstyret og ble nylig valgt inn i fylkesstyret i hovedstaden.

I Rogaland mener nøkkelfolk at det allerede er trangt nok om plassen på valglista. Fylket har i dag bare tre representanter og et krisevalg i sikte i 2025.

Vestre har med sine Oslo-verv valgt hovedstaden som base, og Rogaland Ap pleier å velge kandidater med tyngre lokal partibok og tilknytning, påpeker enkelte Vårt Land har snakket med.

STIGENDE STJERNE: Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun kan tape makten ved høstens lokalvalg. Nå spekuleres det i om hun ønsker plass på Stortinget. Det kan skape hodebry for nominasjonskomiteen i Rogaland Ap. (Stian Lysberg Solum/NTB)

By-floke i Rogaland: Kari Nessa Nordtun på Stortinget?

I Rogaland kan dessuten Ap-ordførere miste jobben og ønske seg stortingsplass. Fremst av disse er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Hun er foreslått inn i Aps sentralstyre, som gir tyngde i en kamp om topplass i «Oljefylket».

Det kan skape en vond «by-floke», som setter eks-nestleder Hadia Tajik og familietalsmann Torstein Tvedt Solberg sine plasser i spill.

De sokner til henholdsvis Sandnes og Stavanger. Å toppe valglisten med tre by-kandidater vil være vanskelig.

Men fra enkelte hold blir det påpekt at Hadia Tajik er oppvokst i Bjørheimsbygd, og kan telle på en «distriktskvote» også.

---

Landsmøte i Ap

4. til 6. mai avholder Arbeiderpartiets landsmøte i Folkets Hus i Oslo.

Der vil Tonje Brenna og Jan Christian Vestre etter alle solemerker bli valgt til nye nestledere. Jonas Gahr Støre skal gjenvelges som partileder.

Men landsmøtet vil trolig også preges av dramatikken rundt partisekretær-vervet, der det lenge så ut til at Tana-ordfører Helga Pedersen kunne utfordre Kjersti Stenseng.

På landsmøtet skal resolusjoner vedtas før høstens kommune- og fylkestingsvalg. Også rapporten fra partiets eget Energiutvalg skal behandles.

---