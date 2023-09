Angrer ikke på Forræder-innspilling i kirke

– Hva i huleste tenkte menigheten på da de sa ja til denne forespørselen? Spørsmålet er stilt av TV-titter Kari L. Mogstad i et debattinnlegg i Vårt Land. Mogstad reagerer på sammenblandingen av TV-underholdning og kirkerom. Hun opplevde det «ubehagelig å se programleder Mads Hansen stå for alteret mens deltakerne knelte foran ham, løp rundt i kirkerommet og bannet.»

– Ikke trøblete

Vi har rettet hennes spørsmål til sokneprest John Peder Grimsmo i Sandar menighet.

– Hva i huleste tenkte dere på?

– Vi har gått hele veien gjennom menighetsråd og kirkeverge med dette Vi så ikke noe problematisk med det. Vi hadde en god kommunikasjon med produksjonsselskapet Monster, og vi var selv til stede da opptakene ble gjort. Vi opplevde ikke noe trøblete med det, svarer han.

Forræder er et underholdningsprogram som nå sendes i sin tredje sesong. 22 deltakere skal avsløre hvem av dem som er forræderne. I kirka skulle de lete etter tekster som kunne gi dem ledetråder. Sokepresten var til stede under innspillingen sammen med andre ansatte. Det samme var representanter for menighetsrådet.

John Peder Grimsmo, sokneprest i Sandar kirke (Den norske kirke)

---

Forræder

TV2 sender for tida tredje sesong av Forræder.

22 deltakere skal fullføre en rekke oppdrag og utfordringer sammen for å samle sølv til en stor premie.

Etter ankomst blir flere spillere trukket ut til å være forrædere, og spillet med å villede og eliminere de lojale er i gang.

En scene er spilt inn i Sandar kirke.

---

Folkelig nok

Sokneprest Grimsmo har sett det ferdige programmet og opplevde det på samme måte som under innspillingen. Han har ikke registrert annet enn positive reaksjoner før Mongstads innlegg ble publisert. Hun spør om man ikke bør ivareta høytidsstemningen i kirkerommet, framfor å leie ut til opplegg som dette?

– Hvis vedkommende hadde vært til stede, ville hun sett at det var ingenting respektløst som kom til uttrykk. Jeg tenker at kirkas høytidelighet ikke ødelegges av dette. Vi bruker den daglig til gravferder, dypeste sorger og lykkeligste stunder. Det forringes ikke av den grunn., sier Grimsmo.

– Var det et forsøk på gjør kirka mer folkelig?

– Nei, her i Sandefjord er kirka folkelig fra før av. Det handlet kun om å imøtekomme en forspørsel.

– Kan kirka ha noen fordel av TV-eksponeringen?

– Ja, å gjøre kirka synlig er en fordel, svarer Grimsmo.

Skape stemning

– Hva måtte de som stod bak produksjonen forklare?

– De kom med et ønske om å bruke lokalet for å skape en stemning på samme måte som folk som vil ha konsert i kirka. Vi hadde en god kommunikasjon med dem. Deltakerne skulle finne stikkord i noen skrifter. Da de ville leite opp tekster i Bibelen, ville jeg vite hvilke bibelsteder det var snakk om. Da lagde de sine egne tekster i egne bøker som ikke hadde noe med noe kirkelig å gjøre, sier Grimsmo.

Det er kirkelig fellesråd som har inntekter av utleie. Vanlige satser ble brukt, og inntektene går til løpende utgifter som oppvarming og bemanning. Menighetsrådets leder Hilde Børufsen er enig med sokneprestens kommentarer til TV-innspillingen.

– Ekstra hensyn

Trygve Rønningen, programredaktør og redaktør innholdsstrategi i TV 2, svarer også på kritikken.

– Målet i denne episoden, var at vi skulle være et sted som folk har grunnleggende respekt for og få satt den riktige stemningen før oppdraget. Vi opplevde selv at deltakerne tok ekstra hensyn og opptrådte respektfullt i kirkerommet. Men samtidig var det ekstra viktig for oss å få frem kommentaren til Carina om respekten av å være i kirkerommet.

– TV 2 ønsker å benytte alle rom, også kirkerommet, i våre innspillinger så lenge vi får tillatelse til dette. Og all planlegging til opptakene i «Forræder» er gjort i god dialog med kirken, før og underveis i innspillingen, sier Rønningen.