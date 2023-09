Ble kirken blendet av Mads Hansen?

Enkelte syns sikkert jeg banner i kirka, men jeg skriver dette fordi banning i kirka – i bokstavelig forstand – har blitt underholdning på fredagskvelden.

Jeg har nemlig sett TV2s underholdningsprogram «Forræder» i helgen. En av episodene foregår i en kirke. Jeg er ingen aktiv kirkegjenger, men har tatt med meg noe av barnetroen, og har et forhold til kirkerommet som et sted for livets spesielle anledninger, og som et sted der man går inn med ro og respekt.

Kari Løvendahl Mogstad (Foto: Cathrine Dillner Hagen)

Men da programleder Mads Hansen sto for alteret og deltakerne knelte foran ham, må jeg innrømme at jeg reagerte. Det ble enda mer ubehagelig å se på da deltakerne løp rundt i kirkerommet, og benkene var fylt med «kirkegjengere» som hadde på seg skumle masker så det hele skulle få et ekstra «spooky» preg. Noen snakket høyt, det vanket banning og de spilte utdrag fra salmer. Det var i det hele tatt ganske surrealistisk å se på.

Hva tenkte TV2?

En av deltakerne, Carina, sa i programmet at hun syns det var litt ubehagelig å være i kirken og gjøre dette, og ba om tilgivelse til høyere makter. Jeg er nysgjerrig på om det var flere av deltakerne som tenkte det samme.

Jeg er også nysgjerrig på hva Mads Hansen og TV2 tenkte da de planla og gjennomførte denne episoden. Er det virkelig dette et kirkerom skal brukes til? Og til de som har ansvaret i den aktuelle kirken: Hva i huleste tenkte dere på da dere sa ja til denne forespørselen? Ble dere blendet av at kjendisen Mads Hansen banket på døren? Fikk man litt ekstra inn i en trang kirkekasse? Jeg skjønner det ikke.

Kunne TV2 funnet på å spørre et annet trossamfunn om å få komme inn i deres gudshus for å filme en underholdningsprogram som Forræder? Ville de gått til en synagoge, en moské, en katolsk kirke eller til en pinsemenighet? Jeg tror ikke det ville falt dem inn.

Til de som har ansvaret i den aktuelle kirken: Hva i huleste tenkte dere på?

Krampaktig kul

Vi bør være opptatt av å vise respekt overfor alle trossamfunn og de menneskene som tilhører dem. Troen betyr noe for dem, og folkekirken må ikke være et unntak – men det syns jeg noen ganger det kan se ut til at det er. Det er liksom ikke så nøye om noen faktisk har nettopp dette kirkerommet som sitt hellige rom; at de har sine kjære begravd like utenfor døren der. Det kan virke som enkelte ser på kirkerommet som noe helt «vanlig».

Kirken må ta sin bit av ansvaret: Man har gjort noen feiltrinn i sine forsøk på å bli mer folkelige. Det kan bli litt vel krampaktig innimellom, og dersom strategien er å være «kul», tror jeg dessverre ikke fører til flere medlemmer i kirken.

Jeg finner stor glede av å gå inn i et kirkerom og møte roen på en måte som jeg ikke gjør noe annet sted. Om Den norske kirke fortsetter å slippe inn konsepter som dette, er jeg er redd høytidstemningen forsvinner fra kirkerommet.

Vær så snill å ta vare på de «vanlige» kirkerommene våre, slik at vi kan få beholde dem som et sted vi vet vi kan gå til, uten å kjenne dem igjen når vi slår på fredagsunderholdningen på TV.

[ Trygve Skaug har laget ei messe du kan ha i lomma 06/09/2023 11:17 ]