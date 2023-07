Advarer mot å «eksotisere» samisk musikk

Åpningskonserten til årets Olavsfest er allerede utsolgt. Da skal koret Skruk, under ledelse av Per Oddvar «Prots» Hildre, og komponist og musiker Frode Fjellheim fylle Nidarosdomen med nye klanger.

Skruk fyller i år 50 år, og er kjent for sitt utstrakte samarbeid med musikere fra andre land og andre sjangre. Fjellheim står på sin side som en av de viktigste formidlerne og fornyere av samisk musikk i Norge. Han er også internasjonalt kjent for filmmusikken til Disneyfilmen «Frost».

– Jeg er veldig spent. Jeg gruer meg litt, for dette er helt i randsonen av min komfortgrense, sier den erfarne Skruk-dirigenten Hildre.

Det er ikke alltid du forstår noe med hodet, men du griper det når du jobber med det — Per Oddvar Hildre, dirigent

Ingen forbruksvare

Han stoler på sangerne sine og samarbeidspartnerne. Grunnen til at han gruer seg, er at han er spent på hvordan publikum vil ta i mot musikken.

– Jeg håper de som eier den samiske kulturen, og nå deler den med oss, kan bli glade, og ikke se på oss som noen forbrukere som skal lage en vare av kulturen. Også håper jeg at de uten samiske røtter, ikke ser på dette som «en eller annen eksotisk sak», men at musikken vekker nysgjerrighet og lyst til å bli bedre kjent med det samiske, sier Hildre.

Han sier det var hans egen motivasjon da han tok kontakt med Fjellheim i 2019, og foreslo et samarbeid:

– Jeg er nysgjerrig på det samiske, og jeg håper å få smake på den kulturen – for de har smakt på vår kultur veldig lenge.

---

Olavsfest

Årlig festival i Trondheim

Tilknyttet Nidarosdomen og Olsok-feiringen.

Går i år av stabelen 28. juli - 3. august

Åpningskonserten er Mitt alter er fjellet – Vaerieh ov aalhtarinie, som er et samarbeidsprosjekt mellom koret Skruk og komponisten Frode Fjellheim.

---

Forstår med hjertet

På forsommeren la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport, som ga et rystende bilde over uretten som var begått mot minoriteter i Norge. Samtidig sa kommisjonen i klare ord at verken Storting eller regjering kunne vedta at det skjedde en forsoning. Prosessen ville ta tid, og måtte involvere et bredt spekter av samfunnsområder og aktører, ble det sagt.

Hildre mener musikken har en opplagt rolle:

– Det går en forbindelse fra sangstrupen til hjertet. Det er ikke alltid du forstår noe med hodet, men du griper det når du jobber med det. I hvert fall har den samiske musikken truffet en nerve hos meg, sier han, og mener mange har det på samme måte.

– Jeg er glad for at det er blitt en åpning mot den samiske kulturen, som er mye mer respektfull enn før, der man ikke blåser av dette som noe primitivt. Men primitivt betyr det som kommer først – og her er vi faktisk ved rota av kulturen, sier Hildre, og mener det norske kulturlivet trenger å komme seg litt nærmere rota:

– På en måte lider vi under flinkhetens svøpe i vår kultur. Vi er oppdratt i en «finkultur», som handler mer om å prestere og å vise muskler, enn om å dele. Vi trenger å se en annen måte å behandle musikk på, med respekt for det gamle, der musikken både blir mat for den som gir og den som tar imot.

Little Amal til Norge

Tillit er temaet for årets Olavsfest, som i år løper fra 28. juli til 3. august. Festivaldirektør Steinar Larsen forteller at de har hatt tidenes forhåndssalg.

– Jeg synes vi har truffet ganske bra med tematikken, sier Larsen med et nikk til statsrådene som er gått av i løpet av de siste ukene.

Temaet reflekteres både i samtaleprogrammet, som i år har fått et løft, samt valg av kunstnere og artister.

Mari Boine deltar blant annet sammen med Bugge Wesseltoft, og det blir verdenspremiere på filmen Samiske fortellinger om rett og urett.

– Jeg er mer opptatt av å bruke samiske kunstnere på en naturlig måte enn at vi skal diskutere rapporten. Og det er også det samiske miljøet som først skal ta imot Little Amal når hun kommer.

Little Amal er en dukke på 3,5 meter som fremstiller en syrisk flykningejente. Hun er et performanceprosjekt som har besøkt 90 byer, og nå for første gang besøker Skandinavia.

– Hun er blitt et stort symbol på menneskerettigheter. At hun kommer kan ikke undervurderes. Det er helt utrolig, sier Larsen.

Argentinsk kirkeorgel

Åpningskonserten er som nevnt utsolgt. Men de som vil høre musikken, finner den på platen Mitt alter er fjellet – Vaerieh ov aalhtarinie, som ble spilt inn i Volda kirke i april. Fjellheim forteller at han både har tilpasset eksisterende komposisjoner til besetningen, og skrevet helt nye ting.

– Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve noe som ingen har prøvd før. Så jeg fikk med meg Åsbjørg Ryen på bandoneon.

Bandoneon er en type trekkspill, opprinnelig oppfunnet i Tyskland, som har slått rot i Argentina og gjerne brukes til å akkompagnere tango.

– I tillegg til å ha jobba med samisk musikk, har jeg faktisk en fortid som pianist i et tangoband. Instrumentet har også en fortid som transportabelt kirkeorgel, så her finnes det en slags link, understreker Fjellheim.

– Salmene, tangoen og joiken. Hvordan komplementerer disse hverandre?

– Det er vanskelig å sette ord på ... Jeg hadde vel en slags intuitiv idé om at lyden og klangen til bandoneonet, kunne utvide det musikalske perspektivet, gi nye rammer. Jeg er glad i kontraster – når ulike lag ligger oppå hverandre og forsterker hverandre. Når jeg bruker en klassisk korstruktur og elementer som er joikrelatert, forsterker de på en måte hverandres egenart. Det er i hvert fall ideen – så får vi håpe at det fungerer i praksis.