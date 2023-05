Mandag kom det en ny rapport fra forskere ved OsloMet på bestilling fra Kulturrådet. Denne vil være avgjørende når det 12. juni skal diskuteres hvordan landets festivaler skal få tildelt statlige midler i fremtiden.

Steinar Larsen, som er direktør for Olavsfest i Trondheim, håper å bli trukket ut av den gjeldende ordningen, der de mottar støtte fra Kulturrådet sammen med alle landets festivaler. Sammen med Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge, mener han Olavsfest er i en særskilt posisjon.

– Vi er avhengige av å ha en langvarig finansiering, forteller han.

Ønsker langsiktighet

Akkurat nå er det Kulturrådet som fordeler midlene til nærmere 300 festivaler i Norge. Snart kan det bli endret. Ved møtet i Bodø 12. juni skal det blant annet diskuteres om enkelte festivaler skal gå inn i en mer stabil ordning gjennom statsbudsjettet.

– Vi jobber tett med myndighetene for å sikre en langsiktig ordning for de tre største festivalene i landet, sier Olavsfest-direktør Larsen.

Han mener dagens ordning gjør det vanskelig å jobbe langsiktig med bestillingsverk og samarbeid med nasjonale og internasjonale kunstnere og musikere.

De tre festivalene inngikk i knutepunktordningen som ble avviklet i 2015. Her fikk såkalte «knutepunktfestivaler» finansiering gjennom statsbudsjettet. Disse skulle være knutepunkt også for andre festivaler i landet, og være sikret en langsiktig og stabil finansiering.

Under avviklingen i 2015 uttalte daværende direktør for Olavsfest, Petter Myhr, at festivalen var helt avhengige av den støtten de fikk gjennom ordningen.

Steinar Larsen forteller likevel at de ikke vil tilbake til denne. Knutepunktordningen gikk ut på at festivalen skulle være til hjelp for andre festivaler, mens Larsen mener det er viktig at de får konsentrere seg om å sikre kvaliteten på egen festival, som avholdes hver sommer.

Tildeling til musikkfestivaler 2023

Kulturrådet fordeler hvert år midler til festivaler som søker.

Potten: 175.000.000 kroner.

Antall søknader: 242.

Antall som fikk bevilget midler: 187.

Topp tre:

Festspillene i Bergen: 20.000.000 kroner.



Festspillene i Nord-Norge: 13.100.000 kroner.



Olavsfest: 10.150.000 kroner.

Kilde: Kulturrådet.no

«Kritisk situasjon» for festspillene

I mandagens rapport foreslås flere endringer og tilpasninger i finansieringen. En av anbefalingene er å enten utjevne midler til festivaler innenfor lik sjanger – eller å trekke noen «nettverksfestivaler» ut av ordningen og inn i statsbudsjettet.

Sistnevnte løsning vil ifølge rapporten være «i tråd med det Kulturdepartementet skrev senest i statsbudsjettet for 2022». I statsbudsjettet står det at departementet vil vurdere «innretningen av fast, statlig tilskudd til festivaler og festspill».

Olavsfest - Kyiv Kammerkor ÅRLIG FESTIVAL: Trondheim Internasjonale Olavsfest arrangeres hver sommer. Her fra en av fjorårets konserter med Kiyv kammerkor. (Giulia Troisi )

Det er også denne løsningen Larsen nå håper på. Sammen med festspillene i Bergen og i Nord-Norge, har han den siste tiden jobbet med å få til en sånn ordning. I et felles brev til Kulturdepartementet forrige måned beskriver de tre festivalene at de står i en «kritisk situasjon».

Notatet viser at festivalene har hatt kutt i tilskuddene siden 2016. Olavsfest er blitt kuttet med 400.000 kroner, fra 10,2 millioner i 2016 til 9,8 millioner i 2019. For 2023 har de fått derimot fått 10,15 millioner.

Det er kunstig at vi er på samme ordning som liten festival som får 50.000 kroner — Steinar Larsen, direktør for Olavsfest

Særlig er Larsen redd for langsiktig planlegging og samarbeid med kunstnere fremover. I utgangspunktet skulle overflyttingen til Kulturrådet gjøre det mulig for festivalen å søke om tilskudd tre år frem i tid, forteller han.

– Det er noe som i praksis ikke har fungert, sier Larsen.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) er derimot ikke redd for fremtiden til festspillene.

– Kulturrådet fordeler tilskudd til flere hundre fantastiske festivaler. Blant dem er Olavsfestdagene som har mottatt rundt 10 millioner kroner de siste årene. Jeg er ikke kjent med at de trenger å være urolige for fremtidig finansiering, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Balansering og prioritering

Steinar Larsen mener at det vil være gunstig både for dem, og for de mindre festivalene som får tilskudd, dersom Olavsfest sammen med Festspillene i Bergen og i Nord-Norge blir trukket ut av ordningen.

– Det er kunstig at vi er på samme ordning som en ny opera eller en liten festival som får 50.000 kroner i støtte, sier han.

Rådsmedlem i Kulturrådet, Ivar Vogt, er ikke helt enig i at det er et problem at festivaler med varierte budsjettbehov er under samme tildeling. Han mener det gir mulighet til en helhetlig forståelse av festivalsystemet.

Så lenge ikke er blitt tilsatt mer midler, blir dette et prioriteringsspørsmål — Ivar Vogt, rådsmedlem i Kulturrådet

– Når ordningen ble opprettet var det en forventning om utjevning. Samtidig var det en forventning om forutsigbarhet og gode rammebetingelser for de større festivalene.

Han forteller at de forskjellige utvalgene som de siste årene har stått for tildelingene har forsøkt å balansere disse to behovene.

– Så lenge ikke er blitt tilsatt mer midler, blir dette et prioriteringsspørsmål for utvalget, sier Vogt.

Opp til politikerne

Ivar Vogt forteller at det siste utvalget har prioritert et mangfold av festivaler – blant dem flere nye.

– Er det for lite penger i potten?

– Festivalene vil nok si ja. Så skulle også vi ønske at vi hadde midlene til å dekke behovene festivalene selv mener at de har, sier Vogt.

Men til syvende og sist blir dette opp til politikerne, forteller han.

– 12. juni kommer kulturministeren. Det blir spennende å høre hennes innspill i dette.

Kulturminister Trettebergstuen forteller at også hun gleder seg til møtet – og til å sette seg ordentlig inn i rapporten.

– Vår regjering har sagt vi skal prioritere lokal og regional kultur i hele landet, festivaler og festspill er i høyeste grad en del av det, derfor fikk også noen direkte støtte nå i revidert nasjonalbudsjett, skriver hun.