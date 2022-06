TIL SAK MOT SNUTEBILLER: I 1587 gikk innbyggerne i den franske byen Saint Julien til sak mot en koloni snutebiller, etter at de skjellkledde insektene hadde inntatt bøndenes vingårder. Slike rettssaker var et utslag av en tenkning om naturen som et felles hele – hvor mennesket ikke var over skaperverket, men en del av det. (Krister Kanck)