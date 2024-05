Anne Birgitta Langmoen Kvelland har sagt opp sin stilling som direktør i IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Det melder IKO i en pressemelding tirsdag.

Styreleder Kristine Aksøy opplyser til Vårt Land at årsregnskapet for 2023 vil vise et underskudd på 1,3 millioner kroner. Nå har ledelsen satt i gang en prosess for å bedre økonomien i selskapet.

– Etter flere år med driftsunderskudd for senteret er situasjonen nå kritisk, sier styreleder Kristine Aksøy.

Går med millionunderskudd

Aksøy opplyser til Vårt Land at årsregnskapet for 2023 vil vise et underskudd på 1,3 millioner kroner.

– Vi har visst dette i noen år, at det er utfordrende for senteret å komme i overskudd. Men underskudd i denne størrelsesordenen har vi ikke hatt, sier Aksøy.

– Hvor dramatisk er det for IKO?

– Vi kan ikke ha flere sånne år. Men foreløpig har vi egenkapital som kan dekke det inn.

Hun opplyser at den dårlige økonomiske situasjonen skyldes en rekke forhold, deriblant færre deltakere på IKO sine kurs og konferanser, mindre prosjektmidler fra Kirkerådet og høyere pensjonskostnader som følge av fjorårets pensjonsoppgjør.

Styreleder Kristina Aksøy i IKO – kirkelig pedagogisk senter. (IKO)

Styrelederen forteller at de har jobbet med å redusere kostnader over flere år. På styremøtet i april ble det vedtatt at direktøren fikk fullmakt til å engasjere eksterne rådgivere for å gå gjennom organisasjonen og gjøre den økonomisk bærekraftig.

– Hva er alternativene videre?

– Nå må vedtakene fra styret følges opp. Det viktigste vi gjør er å finne inntektskilder og sørge for en bærekraftig organisering.

Blant IKO sine medlemmer er bispedømmene i Den norske kirke og flere kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Styrelederen forteller at de ofte har hatt en nettverksfunksjon som sørger for samarbeid mellom bispedømmer, organisasjoner og akademia. Å få orden på økonomien blir viktig for å fortsette arbeidet.

– Vi ønsker å fortsette å bidra til kompetanse og fagutvikling blant de som med barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke og organisasjoner, sier styrelederen.

---

IKO – kirkelig pedagogisk senter

Består av kompetansesenter, forlag og bokklubb, og utvikler blant annet materiell til bruk i kirkelig undervisning.

Er en selvstendigh organisasjon, men har en rekke kirkelige virksomheter som medlemsorganisasjoner, deriblant de elleve bispedømmerådene i Den norske kirke, Det Norske Misjonsselskap, KFUK-KFUM, Normisjon og Søndagsskolen Norge.

---

Har tillit til Langmoen Kvelland

IKO-direktør Langmoen Kvelland trekker seg nå etter å ha vært direktør i IKO siden 2021.

– Jeg har forberedt økonomisaken i god dialog med styret, men har samtidig kommet frem til at jeg ikke ønsker å lede IKO gjennom denne prosessen. Jeg er svært takknemlig for de årene jeg har hatt på IKO, men ønsker å bruke de siste årene av arbeidslivet annerledes, sier Langmoen Kvelland i pressemeldingen.

Langmoen Kvelland, som tidligere har vært generalsekretær i Normisjon, har en åremålsstilling i IKO som går til utgangen av 2026.

Styret har full tillit til Langmoen Kvelland, slår styrelederen fast.

– Vi hadde gjerne sett at hun hadde fortsatt som direktør fremover, men nå må vi ta til etterretning den avgjørelsen hun har tatt, sier Aksøy.

TRÅR INN: Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær i Kirkeakademiene, går inn i et deltidsengasjement i IKO. (Erlend Berge)

Henter inn Raaum

I pressemeldingen kommer det også fram at IKO har inngått avtale med Kirkeakademiene om å engasjere generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum i inntil 50 prosent stilling i ett år fra 1. august. Hun skal jobbe med Nasjonaljubileene og formidling av kirkebygg, særlig med tanke på samarbeid kirke-skole.

– Den norske kirke er nå i ferd med å innføre en ny plan for kirkelig undervisning og læring. IKO ser det som en sentral oppgave å bidra med pedagogiske ressurser, kurs og materiell for å støtte dette arbeidet, sier Aksøy.

I´aaum gikk nylig av etter åtte år som kirkerådsleder. I