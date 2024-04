Det melder Misjonssambandet (NLM) på egne sider.

– Jeg tror at jeg vil trives med mange av oppgavene, men jeg er også klar over at det vil være krevende ting å ta tak i en slik rolle, sier Myren.

Myren har vært fungerende personalleder i Kari Margrethe Solvangs sted. Solvang var først ute i studiepermisjon fra stillingen sin som personalleder, før hun sa opp, og ga seg i januar i år.

Fra 1. april ble Myren fast ansatt.

– Har drøftet habilitetsutfordringer

HABILITET: Generalsekretær Gunnar Bråthen sier det blir naturlig å vurdere habilitetsutfordringer på ny nå som Ragnhild Myren er ansatt som personalleder i fast stilling. Mannen hennes sitter i hovedstyret.

Myren er gift med Temesgen Shibru Galla som sitter i hovedstyret til NLM.

– Helt siden Ragnhild Myren ble fungerende i stillingen har vi drøftet disse habilitetsutfordringene. Vi har håndtert dette på en ryddig måte så langt, men det er naturlig at vi tar en ny runde på tematikken i lys av at Myren nå går inn i stillingen på fast basis, sier generalsekretær Gunnar Bråthen til nlm.no.

Myren er utdannet sykepleier med videreutdannelse i ledelse. Hun har tidligere vært ute for Misjonssambandet i Etiopia over flere år, og kom sist tilbake til Norge i 2018.

– Først og fremst takknemlig

Kari Margrethe Solvang var personalleder i NLM siden 2011, men gikk ut i en ett års studiepermisjon i mars i fjor.

– Selv om det har vært noen krevende perioder, er jeg først og fremst takknemlig for årene jeg har vært ansatt ved hovedkontoret i en organisasjon med verdens beste visjon, sa hun den gang.