Misjonssambandets personalleder slutter

Kari Margrethe Solvang har vært personalleder i organisasjonen siden 2011, men gikk ut i en ett års studiepermisjon i mars i fjor. Nå har hun bestemt seg for å ikke komme tilbake til stillingen, opplyser Misjonssambandet på sine nettsider.

– Selv om det har vært noen krevende perioder, er jeg først og fremst takknemlig for årene jeg har vært ansatt ved hovedkontoret i en organisasjon med verdens beste visjon. Det har vært spennende å få lov til å være med og utvikle personalarbeidet til organisasjonen. Når jeg nå slutter, vil jeg savne gode kollegaer og et godt medarbeiderfellesskap, men det er en tid for alt, og jeg har funnet ut at det nå er tid for å søke andre utfordringer, sier Solvang til nlm.no.

Hun har det siste året jobbet med mastergrad i management ved Handelshøyskolen BI.

Lyser ut stillingen

Ragnhild Myren har vært fungerende personalleder siden mars i fjor. Stillingen vil utlyses innen kort tid.

Generalsekretær Gunnar Bråthen takker Solvang for innsatsen hun har hatt i lederrollen.

– Hun har blant annet bidratt på en avgjørende måte for å få profesjonalisert og digitalisert personalarbeidet og arbeidet med å få på plass viktige og nødvendige rutiner. Jeg vil ønske henne alt godt videre og er takknemlig for at hun fortsatt har et engasjement som frivillig i vår organisasjon, sier han til nlm.no.