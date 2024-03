Artist, låtskriver og aktivist Marthe Valle lot seg døpe i Jordanelven under en Palestina-tur nylig.

Det gjorde hun for å «fornye dåpsløftet», skriver hun i et innlegg på Instagram.

Etter angrepet fra Hamas og den påfølgende krigen i Gaza, har hun søkt mot troen i større grad, forklarer hun til Vårt Land.

– Troen har alltid vært en del av mitt liv, men i perioder har jeg kjent at den har vært mindre tilstedeværende. Det siste halvåret, når verden har opplevdes mer overveldende og mørk, har jeg opplevd at det har skjedd noe i meg. Troen har blitt noe jeg kan lene meg til og holde fast i, sier Valle.

Dåpshendelsen skjedde på en reise til Palestina i regi av Kirkelig Kulturverksted, sammen med Oslo-biskop Kari Veiteberg og en håndfull andre artister, som Vårt Land tidligere har omtalt. Under selve dåpshandlingen var det imidlertid bare Valle og den palestinske presten Imad Haddad som var til stede.

Jordanelven danner grensen mellom Jordan på ene siden og Israel og Vestbredden på den andre. Elven er særlig kjent for å være stedet der Jesus ble døpt, ifølge Mattetusevangeliet.

– Utrolig sterkt

Ønsket om dåpshandlingen ble utløst av samtaler med den palestinske presten. Valle har det siste halvåret vært sterkt engasjert i å protestere mot Israels handlinger i Gaza, og opplevde gjenklang hos presten.

– Vi hadde en instinktiv forståelse av hverandre om hvilket forhold vi har til Jesus, og at vi gjennom Jesu liv kan hente styrke til eget liv. At handlingene våre snakker høyere enn noe annet, sier hun.

Ved elven er det lagt opp til dåp med en døpefont, og på motsatt side av elven vaier et israelsk flagg ved noe som ligner et militært anlegg. Valle og Haddad gikk i stedet lenger opp langs elvebredden til et mer avsidesliggende sted.

– Det var utrolig sterkt. Det han sa til meg i dåpen, de ordene han valgte, ga en følelse av at han har kjent meg lenge. Det var ord som ga styrke til å fortsette kampen, sier Valle.

DÅP: Ved Jordanelven er det satt opp en døpefont for dem som vil døpe seg i samme elv som Jesus. Valle og presten gikk lenger opp i elven. (Jannik Abel)

– Følte ikke at jeg døpte meg på nytt

– I Den norske kirke kan man ikke bli døpt dersom man er døpt fra før. Hvorfor valgte du likevel å gjøre det?

– Jeg følte ikke at jeg døpte meg på nytt, men at jeg fikk bekreftet en tro og en forankring. Det føltes riktig å la presten å lede meg i den situasjonen.

– Jeg tror at ritualer er viktig for oss. Jeg var på et punkt der jeg ikke hadde flere ord, for ordene er brukt opp. Det føles som at vi har gjort alt vi kan for å få de som bestemmer til å lytte. Da føltes det som at dette var det eneste rette, legger hun til.

Jeg var på et punkt der jeg ikke hadde flere ord, for ordene er brukt opp. — Marthe Valle, artist

Protesterte utenfor Stortinget

Valle har siden oktober i fjor vært sterkt engasjert for palestinernes sak, og har blant annet demonstrert utenfor Stortinget fordi hun ikke mener norske myndigheter gjør nok for å bedre situasjonen på Gaza.

– Dette handler ikke om 7. oktober, men om en forlengelse av det kolonialistiske prosjektet som Israel holder på med, sier Valle, og viser til at situasjonen har eskalert også på Vestbredden siden oktober.

Nå kjenner hun på avmakt.

– Vi har en verden full av feige ledere som i månedsvis ser på at barn blir slaktet ned. Det gir en ufattelig avmaktsfølelse når vi legger det vi har for å kjempe mot det, men så blir det bare verre.

Nå, en måned etter at hun var i Palestina, fortsetter hun kampen fra Norge. Hun mener Jesus hjelper henne å holde rett fokus.

– Perspektiv er ferskvare, og man må gjenoppfriske det. Jeg tror vi trenger Jesus som kompass, og huske hvem han er og var.