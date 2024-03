– Vi har de siste årene sett mange forsøk på å presse tro ut av det offentlige rom her i landet. At det nye byrådet nå markerer en positiv holdning til tro i det offentlige rom i landets hovedstad er et svært viktig signal som jeg setter stor pris på, sier Øyvind Håbrekke, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre.

Håbrekke sikter til Oslo kommunes finansiering av halvmåne-lys, som skal lyse opp gata rett ved rådhuset når ramadan starter om en uke.

NRK skriver at lysene vil koste opp mot halvannen million kroner, og at det er Oslo kommune som tar regninga.

Det var avisa Vårt Oslo som meldte nyheten om lysdekorasjonene først.

– En døråpner for alle trosretninger i byen

Vårt Land har tidligere skrevet om at byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har tatt til orde for en slik ramadan-gate. Under fjorårets feiring kom han med det som et valgløfte. Og i år er det altså på plass.

Solberg sier til NRK at kommunen bidrar i en startfase, men at det etter hvert bør være andre aktører som tar over finansieringen.

Håbrekke sier han ser pragmatisk på at byrådet bidrar med finansiering i et engangstilfelle.

– Jeg ser dette grepet fra byrådet som en døråpner for alle trosretninger i byen vår. Det er et etterlengtet og gledelig signal som både kirkene og andre trosretninger vil nyte godt av, sier KrF-politikeren.

Frp kritiske

Frps gruppeleder i bystyret, Magnus Birkelund, sier til Aftenposten at han mener det er naturlig at kommunen bruker penger på å markere jul, siden denne tradisjonen strekker seg tilbake til før-kristelig tid.

– Selv om islam nå er den nest største religionen i Oslo, blir det helt feil å bare feire én av de andre religionene utover kristendommen. Hva med buddhistene hinduistene, jødene, ortodokse kristne og så videre, spør han.

Byrådsleder Solberg sier til NRK at det også skal være rom for andre religioner som ønsker å markere sine høytider.

Tar det som en selvfølge

Håbrekke er ikke bekymret for kristendommens plass i offentligheten i Oslo når det gjelder avgjørelsen om å finansiere halvmåne-lysene.

– Jeg tar det som en selvfølge at byrådet tilsvarende vil være positiv til at vår tusenårige kristne trostradisjon vil være synlig i byen i årene fremover, sier han, og legger til:

– Jeg ser også at noen spør om dette betyr at islam får større plass i byen på bekostning av kristendom, men jeg mener den største utfordringen for kristendommens plass i Norge ikke er islam, men de sekulære kreftene som vil presse all tro bort fra offentligheten inn i de private rom.

---

Ramadan-lysene

I 2023 tok Høyre-politiker Eirik Lae Solberg til orde for at Oslo kan pynte en egen gate med lysdekorasjoner til feiringen av ramadan.

I år er lysdekorasjonene på plass. Roald Amundsens gate i Oslo vil bli lyst opp av halvmåne-dekorasjoner fra og med solnedgang mandag 11. mars, idet fasten skal brytes for flere titalls tusen norske muslimer.

Ramadan er den islamske fastemåneden, måneårets niende måned. Fasten i ramadan er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle muslimer.

---