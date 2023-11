Byrådsleder ønsker ramadan-gate i Oslo

– I en mangfoldig by som Oslo, hvor mange tror på forskjellige ting, så er det fint å kunne markere høytider hvis folk selv vil det, sier Eirik Lae Solberg.

Neste år håper han at Oslo kan pynte en egen gate med lysdekorasjoner til feiringen av ramadan. Det forteller han Vårt Land lørdag.

Senterpartiet mener derimot at man burde se nøye på lysforurensing og miljøkonsekvenser, før lysslyngene løftes i hovedstaden.

Senterpartiets pekefinger

Tidligere i år gjorde bydelsutvalget i Gamle Oslo et vedtak om markering av Ramadan.

«Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten, Bydel Gamle Oslo, Grønlands torg og andre relevante aktører (F.eks. Moskeer i området) gå i samarbeid om en markering av ramadan i forbindelse med markeringen i 2024 og fremover» heter det i vedtaket, etter et forslag fra Mats Kvaløy-Bjørbekk (Ap).

Videre refereres det til London, som mars i år hadde en ramadanpyntet gate i Piccadilly Circus bestående av 30.000 lys.

Også byrådslederen lar seg inspirere av London.

– Det er helt i tråd med det jeg og Høyre synes er en god idé, sier han.

DEKORASJON: Å henge opp lys under ramadan er vanlig skikk flere steder. Her fra Amman i Jordan. (Muhammed Muheisen/Ap)

Til tross for byrådslederen jubelrop om London-lys, et det andre som mener at man må tenke seg nøye om før lyslenkene henges opp.

Før Senterpartiet forsvant ut av bystyret i Oslo, sendte Morten Edvardsen (Sp) og Nadine AlMustafa (Sp) inn et privat forslag om å konsekvensutrede belysning i ikke-kristne høytider.

I forslaget sto det blant annet følgende: «Offentlige markeringer/feiringer har enkelte utfordringer knyttet til seg. Lysforurensing og miljøkonsekvenser er to faktorer som bør vurderes, og det vil ha økonomiske konsekvenser for kommunen».

Senterpartiets forslag «offentlig feiring av ikke-kristne religiøse høytider i Oslo» var på sakslisten til møte i Kultur- og utdanningsutvalget, onsdag 11.10. Forslaget ble ikke votert over.

Kan bli ramadangate i 2024

At Oslo kommune skal ta en aktiv rolle for å få til markeringen, synes fortsatt Eirik Lae Solberg er på sin plass.

Byrådslederen uttalte seg også om ramadanlysene i mars – før han kom i byrådsposisjon.

Da mente han at det var naturlig for kommunen å bidra, uten at en enkelt bydel skulle stå alene med ansvaret. Dette står han ved som byrådsleder, og ønsker nå å se på mulighetene for en lys ramadanfeiring allerede til neste år.

VALGSEIER: Som byrådsleder kan Eirik Lae Solberg gjøre alvor av valgløftene om en egen ramadangate. Her med ordfører Anne Lindboe på høstens valgvake. (Erlend Berge)

– Kan det bli en ramadangate allerede til neste års feiring?

– Det håper jeg at vi rekker. Det avhenger nok av en del praktiske ting, sier Lae Solberg.

Alle veier leder til London

Byrådslederen åpner også opp for at andre trossamfunn skal kunne markere høytidene sine i Oslo by, dersom de selv ønsker det.

– Jeg ser for meg at vi tar kontakt med bydel Gamle Oslo, men også med muslimske trossamfunn og miljøer i Oslo for å se hvordan vi kan få til dette på en god måte.

Hvordan det kan bli seende ut i Oslo, gjenstår å se. I 2024 varer ramadan fra 9. mars til 8. april.

Lae Solberg ser gjerne til London for inspirasjon.

– Da er det naturlig å se hvordan de gjorde det i London, hvor de også trakk inn næringslivet. Det synes jeg er en god modell.

– Vil det se ut som en julegate, som vi er vant med fra desember?

– I London virket det litt som en julegate. Der hadde de hengt opp lys og halvmåner, så det blir jo et annet uttrykk.