Lørdag kveld døde Lillebjørn Nilsen, 73 år gammel. Ervin Kohn, tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn, hedrer «Hele Norges gitarlærer» på Facebook mandag.

Nilsen hadde flere venner i det jødiske miljøet, deriblant Kohn, kan sistnevnte fortelle.

– Jeg minner Lillebjørn Nilsen med glede og i de gode minnene, sier han til Vårt Land mandag kveld.

VENNER: Lillebjørn Nilsen og Ervin Kohn var gode venner. (Privat)

---

Lillebjørn Nilsen

Norsk visesanger

Født i Oslo 21. desember 1950. Døde 27. januar 2024

Kjent blant annet for låter som «Barn av regnbuen», «Tanta til Beate», «Se alltid lyst på livet» og «Stilleste gutt på sovesal 1»

Mange har lært å spille gitar gjennom Lillebjørn Nilsens gitarbok

Fikk seks spellemannspriser. Fikk Spellemanns hederspris i 2022

---

– Sier litt om hva han har betydd for Oslo og for norsk kultur

I Facebook-innlegget skriver Kohn at han mener begravelsen bør skje på statens bekostning – og at om ikke staten tar regninga burde Oslo kommune gjøre det.

Onsdag ble det kjent at Lillebjørn Nilsen ikke får begravelse på statens bekostning. Nå vurderer Oslo kommune hvordan de skal hedre visesangeren.

Etter regjeringens beslutning er det flere som har tatt til orde i sosiale medier for at Oslo kommune bør på banen og hedre visesangeren med å ta regningen.

– Det er et stort engasjement for en folkekjær artist og kunstner som har betydd og betyr mye for Oslo. Vi ønsker å finne måter å hedre ham på, men det er ikke ennå tatt stilling til hvordan, svarer ordfører Anne Lindboe (H) når NTB spør om dette er oppe til diskusjon hos kommunen.

Kommunen har allerede valgt å hedre Nilsen ved å spille «God natt, Oslo» fra klokkespillene i Oslo rådhus hver dag fram til begravelsen. I tillegg blir klokkekonserten førstkommende lørdag klokken 11-11.30 også i visesangerens ånd.

– Lillebjørn Nilsen fikk St. Hallvard-medaljen som er Oslo kommunes høyeste utmerkelse. Det sier litt om hva han har betydd for Oslo og for norsk kultur, sier Kohn til Vårt Land.

Han sier han ble overrasket da staten verken tok regninga for Ole Paus eller Jahn Teigen sine begravelser, og tror derfor ikke de kommer til å gjøre det for Lillebjørn Nilsen.

Ikke faste regler for begravelse på statens regning

Eirik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo, hedret også Lillebjørn Nilsen i ett innlegg i avisen.

«Denne byen er dømt til å stå i evig gjeld til Bjørn Falk Nilsen fra Ila», skriver han i innlegget.

Han mener også at staten må ta regninga.

«På vegne av Avisa Oslo benytter jeg anledningen til å komme med følgende krav til Regjeringen: Lillebjørn Nilsen bør få begravelse på statens bekostning».

Begravelse på statens bekostning er i Norge en æresbevisning som tildeles av regjeringen. Det er ikke faste regler for hvem som begraves på statens bekostning; regjeringen fatter vedtak i hvert enkelt tilfelle.

Vårt Land har ikke fått svar fra Oslo kommune om det kunne være realistisk å betale for begravelsen hans, om ikke Regjeringen gjør det.