Helga 26. - 28. januar møttes et stort antall ungdommer til Impuls 2024 i Stavanger. Siden 1999 har festivalen hatt som mål å «oppmuntre og utfordre unge mennesker til å elske Jesus og være kirka».

Thomas Wilhelmsen er rektor ved Acta Bibelskole, tilknyttet IMI-kirken i Stavanger. Bibelskolen har vært med på å legge opp innhold og er også med på å arrangere festivalen.

– For ungdommene tror jeg det først og fremst er en opplevelse å komme sammen og merke at de er flere som tror på Jesus enn de opplever i hverdagen. Vi erfarer at det møter et behov. Så håper vi selvfølgelig at vi gir dem noe mens de er her som gjør dem sterkere på mandagen, sier Wilhelmsen.

ÅRETS TEMA: – Hvis du er utvalgt, har noen sett deg og har tro på deg, sier Thomas Wilhelmsen, rektor ved Acta Bibelskole i Stavanger. (Kjetil Hersvik)

Sett og utvalgt

Årets tema var «utvalgt».

– Det sammenfatter litt det som har vokst seg fram blant oss som jobber i stab og ungdomslederne her. Hvis du er utvalgt, har noen sett deg og har tro på deg, og noen har et oppdrag de har lyst til å gjøre sammen med deg. Vi ønsker å bekrefte ungdommene og si at de er verdifulle og sett.

Han understreker at allerede fredag la konferansen på plass det første premisset at alle er «utvalgt».

– Det er ingen som er utelatt. Alle er elska og ønska, sier Wilhelmsen.

FULLT HUS: Impuls 2024 i Stavanger måtte stoppe påmeldingen flere uker før festivalen. (Benjamin Høyland)

En strøm til massemønstringer

Impuls ble arrangert for første gang for 25 år siden. I år var konferansen i Stavanger fulltegnet et par uker før. Norkirken Salem i Trondheim har siden 2006 arrangert egen konferanse der, som foregår i februar, og i Molde i mars.

– Jeg tenker at spesielt etter pandemien har vi sett at kristne ungdommer og ungdom generelt strømmer til samlinger. Vi ser et behov for å komme sammen og oppleve ting. Også Get Focused var stort og The Send. Vi ser en bevegelse mot massemønstringene. Behovet for å komme sammen og se at det er flere enn meg, er ofte den første tilbakemeldingen du får, sier Wilhelmsen.

LOVSANG: Tilbedelse, fellesskap, vekst, tjeneste og evangelisering er de fem søylene som Impuls løfter fram som grunnlaget for å være «et bibelsk kristent fellesskap». (Benjamin Høyland)

IMI-kirken og Normisjon

Ifølge Wilhelmsen har konferansen et tverrkirkelig preg, hvis man ser på hvor deltakerne hører hjemme i kirkelandskapet.

– De fleste kommer særlig fra bibelbeltet og fra Stavanger til Oslo. Også ganske mange konfirmantgrupper kommer for å oppleve et sånt arrangement, forteller han.

Konferansen er tilknyttet Normisjon og «står på en evangelisk-luthersk trosbekjennelse og har Guds Ord som utgangspunkt for liv og lære», ifølge nettsidene.

– Det er nok et arrangement som i praksis er båret mye av den lokale Norkirken og IMI-kirken, men vi er stolte av at det er et Normisjons-arrangement, og Actas daglige leder Runar Liodden bor hjemme hos meg og vi opplever dette sammen, sier Wilhelmsen.

– Når mandagen kommer, hvilke muligheter har deltakerne for kontakt videre?

– Ofte er det gruppeledere eller ungdomsledere som kommer hit med ungdommene, og de har en relasjon til oss eller et tillitsforhold til oss. Dem treffer vi på mange forskjellige arenaer, som The Send eller Åpen himmel-festivalen. Det er mange krysspunkter der vi holder kontakten i løpet av året.