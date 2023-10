Få kristne igjen i Gaza – krigen kan drive ut de siste

Det sier Bård Helge Kårtveit til Vårt Land. Han er seniorforsker ved forskningsinstituttet Norce.

Blant de mange spørsmålene som stilles i forbindelse med den pågående krigen mellom Hamas og Israel, er hva som nå vil skje med de siste kristne i Gaza.

Bekymringen ble nylig adressert av den katolske pateren Fransesco Patton, leder for Kustodiet til Det hellige land, som er en fransiskansk organisasjon som dekker Israel og Palestina.

«Særlig i Gaza, hvor det kristne samfunnslaget er et veldig lite lag, frykter jeg at på grunn av krigen, er risikoen at det kristne samfunnet i Gaza vil forsvinne.», uttalte Paton til L’Osservatore Romano.

Ser slutten på kristent nærvær

I Norge følger Bård Helge Kårtveit nøye med på hva som skjer med den lille minoriteten i Gaza.

– Nå kreves det at Gaza by evakueres. Hva som vil skje med byen, vet man ikke. Men store deler av byen vil muligens bli nær ubeboelig. Uavhengig av hvor brutalt Israels angrep mot Gaza blir, vil krigen trolig framskynde avslutningen på den lokale kristne tilstedeværelsen på Gaza, sier Kårtveit.

Kårtveit tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2010 med avhandlingen «In fifteen years there’ll be noen of us left! Attachments, resilience and migration among Betlehem Christians».

Avhandlingen tar for seg dagens situasjon blant kristne palestinere, og deres møte med utfordringer knyttet til en israelsk okkupasjon, intern splittelse og lovløshet i det palestinske samfunnet, samt omfattende utvandring til andre deler av verden.

Ifølge Kårtveit har kristne palestinere internt i stor grad støttet opp omkring Fatah, det sentrale partiet i det palestinske selvstyret, og de venstrevridde politiske partiene, og stått i sterk opposisjon til Hamas, men vært klare på at det er Israels politikk, blokaden av Gaza, som har vært hovedgrunn til at deres levekår på Gaza «har vært svært dårlige siden Hamas tok over styringen».

– Kristne palestinere, i Gaza som på Vestbredden, har vært svært delaktige i den politiske kamp for en palestinsk stat, dog i langt mindre grad i den væpnede kampen, sier Kårtveit.

Rundt 1000 igjen

– For de kristne som for resten av befolkningen på Gaza, så har levekårene blitt verre som følger av den israelske blokaden og de tre krigene som har vært siden. Det har gått kraftig utover de kristne også. Det er lite samfunn som neppe har en lang framtid i området uansett, forklarer Kårtveit til Vårt Land.

Da avisa Dagen besøkte Gaza i 2015 var det totalt 1.200 kristne igjen i Gaza, og i 2018 hadde 200 av dem reist.

– Kristne i Gaza har lenge vært en liten minoritet. Tallene er svært usikre, men for omtrent 20 år siden skal det ha vært rundt 2.500 personer, mens de nå antas å telle rundt 1.000, forklarer Kårtveit.

– Hvem er de kristne som er igjen?

– Flertallet av de kristne på Gaza har tilhørt den gresk-ortodokse kirke, men så har du også Den katolske kirke der. Og så har det vært små miljøer av evangelikale grupper som har fått innpass på Gaza – og på Vestbredden. Men de historiske kirkene har et anstrengt til disse. De spiser av deres medlemsmasse, men historisk har evangelikale grupper også en liten forståelse for samfunnskontrakten mellom de kristne minoritetene og muslimene. Litt tilbake i tid har de blant annet drevet misjonsvirksomhet rettet mot muslimer.

Bård Helge Kårtveit, seniorforsker ved forskningsinstituttet Norce. (Privat)

Unge til Vestbredden

I tillegg til at det bor få kristne palestinere i Gaza, er snittalderen høy, noe som også gjelder for kristne på Vestbredden.

– Mange unge palestinere ønsker å komme seg ut fra Gaza, og dette gjelder nok spesielt unge kristne. For kristne som lever i et såpass lite samfunn er det knapt nok mulig å finne en partner fra eget samfunn. Den kristne historien er preget av mye utvandring, og det er også lettere for kristne palestinere å reise til andre kristne land og søke opphold i andre deler av verden.

Kårtveit forteller at i perioden mellom slutten av 1800-tallet og 2. verdenskrig var det en bølge av kristne palestinere som utvandret til USA og Latin-Amerika. De siste 40 årene har det vært mer vanlig å utvandre til Europa. Men det er også de kristne som flytter fra Gaza til Vestbredden.

– I forbindelse med jul og påske reiser kristne fra Gaza til Betlehem på Vestbredden, og noen ender opp med å bare bli der. Kristne i Gaza har funnet partnere og blitt gift med kristne fra Vestbredden, og da velger parene som regel å bli boende på Vestbredden.

Rundt 50.000 kristne bor i dag på Vestbredden.

