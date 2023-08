Biskop Kari Veiteberg flytter ut av mikrohus: – Jeg har blitt bevisst forbruket mitt

Det skapte overskrifter da Oslos biskop Kari Veiteberg i august i fjor leide ut leiligheten sin, tok med seg ektemannen og flyttet inn i et mikrohus på 22 kvadratmeter, stasjonert i hagen til Romsås kirke i Groruddalen i Oslo.

Opprinnelig skulle paret kun tilbringe noen måneder i den alternative boligen.

Nå flytter de ut etter ett år som mikrohus-beboere.

– Det ble som en lang hyttetur, humrer Veiteberg.

Det var Akers Avis Groruddalen som først omtalte saken.

Vil sette dagsorden

Etter de tre første månedene i mikrohuset i fjor høst, reiste Veiteberg og mannen til Taizékommuniteten i Frankrike. Der hadde biskopen et studieopphold på tre måneder. Etterpå reiste de også på turer til Spania og Betlehem, før de returnerte for å fortsette livet i mikrohuset i Groruddalen.

– Jeg skal innrømme at det har hatt sine utfordringer, men det gikk helt fint. Jeg vil vise at dette absolutt er en måte å bo på, ikke minst også for mennesker i moden alder, sier 62-åringen.

Mikrohus Kari Veiteberg KORT VEI TIL KIRKE: Mikrohuset har stått utenfor Romsås kirke i Oslo det siste året. (Giulia Trois/Giulia Troisi)

Veiteberg peker på at boligprisene i hovedstaden skyter i været, og at hun ønsket å signalisere til politikerne at det bør legges til rette for flere boformer, slik som mikrohus.

– På den måten vil det være mulig for unge mennesker å få et midlertidig sted å bo mens de er på boligjakt. Vi vet hvor vanskelig det er å få en fot innen for boligmarkedet med de prisene som råder nå, sier hun.

Når ekteparet nå flytter tilbake igjen til leiligheten i Bjørvika i Oslo sentrum, skal ett av barna deres midlertidig overta mikrohuset. Men:

– Jeg ser ikke bort ifra at jeg kan flytte tilbake igjen på et senere tidspunkt.

Mikrohus Kari Veiteberg ET ENKLERE LIV: Veiteberg synes det er å gøy å oppdage hvor lite man egentlig trenger. Her er hun avbildet i mikrohusets kjøkken, stue og gang. (Giulia Trois/Giulia Troisi)

Leve enkelt

Biskopen forteller at en hovedgrunn til å flytte til mikrohus var å få mer erfaring med det å leve enklere.

Det synes hun at hun har fått:

– Jeg har blitt bevisst forbruket mitt. Både forbruk av strøm og vann har gått ned. Også har jeg skjønt at man ikke trenger så svære boliger for å leve godt.

---

Mikrohus

En internasjonal trend som har kommet til Norge de siste åra.

Brukes som en betegnelse på helårsboliger på under 30 kvadratmeter.

Husene har gjerne hjul, slik at de også kan flyttes lett.

---

Likevel er det én ting Veiteberg synes har vært særlig utfordrende å kutte ned på:

– I rollen som biskop bruker man mange ulike klær. Derfor har den største utfordringa vært det lille klesskapet i mikrohuset.

Biskopen mener det blir stadig viktigere å sette fokus på miljø og bærekraft:

– Vi står overfor en fremtid der vi alle må være bevisste på hva vi forbruker. Å leve på en litt annen måte over tid gjør at man skjønner hvor mye man bruker og hvor mye man egentlig ikke trenger.