Vårt Lands valgomat tar kun for seg tre av de fire alternativene man har å stemme på.

Nominasjonskomiteens liste er ikke med fordi den ikke har ett felles program, og dermed lot det seg ikke teknisk gjøre å inkludere dem i denne valgomaten. Vi har derfor valgt å intervjue de elleve førstekandidatene på Nominasjonskomiteens liste rundt omkring i landets bispedømmer, for å synliggjøre at det finnes et fjerde alternativ.

[ Les mer om førstekandidatene på nominasjonskomiteenes lister ]

Les Vårt Lands begrunnelse for valgomaten på lederplass her.

---

Kirkevalget

Kirkevalget 2023 arrangeres i september, parallelt med det offentlige kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Her velges representanter til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ). Valgperioden er på fire år.

2023 er det første året man kan forhåndsstemme digitalt.

Listene over hvem som stiller til valg til menighetsråd og bispedømmeråd finner du på nettsidene til Den norske kirke.

---

[ Disse 490 kan du stemme på i kirkevalget ]

[ Vanskelig å forstå kirkevalget? Vi forklarer enkelt for deg ]