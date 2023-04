Den 10. og 11. september i år kan medlemmer i Den norske kirke gå til urnene for å stemme over hvem som skal styre kirka de neste årene. Man kan også forhåndsstemme fra 10. august.

Til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet har det kommet inn totalt 41 lister med 470 navn.

Valgrådene i bispedømmene skal behandle listeforslagene innen 2. mai. For å bli godkjent, må listene innfri krav til antall, kjønnsbalanse og alderssammensetning, ifølge DNK.

I tillegg til nominasjonskomiteenes lister, har tre nominasjonsgrupper meldt inn lister: Åpen folkekirke, Bønnelista og Frimodig kirke.





Her er alle listene:





Nominasjonskomiteenes lister

Disse listene er satt sammen av en lokalt oppnevnt nominasjonskomité, som har ansvar for å sette sammen en bredt anlagt liste.

---

Agder og Telemark

Vidar Øvland, Grimstad Anne Hansen Vartdal, Arendal Erik Lunde, Kristiansand Tora Skjerkholt Aarnes, Akkerhaugen Anny Cecilie Suan Wehus, Arendal Anne Marit Sørby, Vrådal Markus Westermoen, Kristiansand Turid Torland Håland, Lyngdal Simon Psyke Holmebakken, Grimstad Sissel Marthinsen, Farsund Randi Sofie Hagen, Vennesla Astrid Bøe Grøtteland, Kristiansand Tore Thomassen, Birkenes Grethe Ingeborg Vestby, Tinn Håkon Gunnar Lindeberg, Grimstad

Bjørgvin

Dag Sele, Stord Turid Fjose, Voss Amalie Gjengedal-Eide, Bergen Jostein By, Stryn Kristin Jordheim Bovim, Bergen Dag-Olav Bjorøy, Øygarden Hege Feet Askvik, Alver Helge Dyrkolbotn, Austrheim Amalie Ulevik Bjerk, Bergen Ingeborg Watne Flatland, Sunnfjord Leif Steinar Alfsvåg, Stord Elise Skjærven Aas, Bergen Rune Garmann, Masfjorden Madli Kvamme Hannisdal, Osterøy Torild Teige Strand, Solund

Borg

Erling Birkedal, Nittedal Marianne Antonsen, Gamle Fredrikstad Mina Fellungstad Nango, Råde Grete Karen Framgarden, Åsgreina Petter Johan Dyhre, Moss Sidsel Repstad, Trollåsen Rune Natrud, Hemnes Lars-Jørgen Myhrer, Moss Govert van den Brink, Drøbak Anette Lyche Brautaset, Sarpsborg

Hamar

Gunnstein Endal Anne Kristine Rossebø Adrian Sagvold Grøndahl Trond Enemo Arne Skogsbakken Nina Aaser Damhaug Marianne Kjellgren Ragnar Løsnesløkken Elin Gravdahl Øvrebotten Jennor Sivesindtajet

Møre

Amalie Valde Berge Mildrid Fiske, Frei Frode Rabbevåg, Molde Knut Støbakk, Vigra Ingunn Karijord, Grøa Solrun Røsvik Sørli, Måndalen Jens Jarl Turøy, Meisingset Kristine Elisabet Svendsen, Molde Jarle Sæterstøl, Mauseidvåg

Nidaros

Randi Sollie Denstad, Rissa Jon Fredrik Skauge, Fannrem Jakop Stavset, Trondheim Elisabeth Moen Rørvik, Namsos Ingrid Meslo, Rennebu Sunniva Engtrø Lund, Skogn Arnt Nerhoel, Lønset Guri Opland Solem, Trondheim Liv Marie Rødde Paulsen, Trondheim Michael Momyr, Trondheim Thor Bertil Granum, Verdal Berit Moan Møkkelgård, Rindalsskogen Oddbjørn Ressem, Oppdal Bjørn Ludvig Bergsmo, Beitstad Robert Ditlev Johansen, Flatsen

Nord-Hålogaland

Martha Ims, Trondenes Marius Storvik, Tromsø Erling Andre Haneboe, Hammerfest Anne Marit Eira Anti, Indre Finnmark Lars Bremnes, Senja Ruth Stenersen, Tromsø Jan Henning Pettersen, Alta Jan Erik Raanes, Hammerfest Anja Lindegård, Tromsø Yngve Kristiansen, Hammerfest

Oslo

Piriyanthy Skarbø Harald Hegstad Maria Louise Hansen Arve Juritzen Martin Eia Revheim Stefan Heggelund Vegard Tysseland Elin Wettergreen Værvågen Arne Olav Løvik Stig Asplin Marianne Arctander Torstein Winger Alise Narjor Thue

Stavanger

Kristine Brunvathne Bjerkestrand, Hundvåg Geir Skeie, Stavanger Camilla Mariann Skjældal Cazon, Randaberg Brit Nelly Ness Tveit, Vikebygd Atle Blomgren, Stavanger Janne Birgitte Ueland, Lye Anne Brit Ree, Bryne Arvid Bø, Randaberg Beate Steinsvik Jansen, Fogn Haldis Karine Hilsen, Jøsenfjorden Magnar Hole Polden, Strand

Sør-Hålogaland

Trond Gustavson, Ballangen Helga Kjellevold, Dønna Regine Vetleseter Strangstad, Bø Jens Christian Berg, Bindal Hanne Jakobsen, Valnesfjord Tord Johansen, Hemnesberget Ingjerd Martinsen, Sørvågen Tone Øvermo Bruun, Mo i Rana Knut Skorpen, Dolstad/Vefsn Christian Heidissønn Klaussen, Sandnessjøen Berit Woie Berg, Leines/Steigen Oda Martine Dahlberg Myrvang, Bindal Mona Halsbakk, Bodø Gunnar Inge Wiker, Narvik

Tunsberg

Glenn Hole Gunnbjørg Furuset Sebastian Kaltoft Hansen Roar Olsen Elisabeth Aasland Anne Gerd Jorde Marianne Borgersen Astrid Linnea Svalestuen Boman Pål Peter Syse Kristin Bohnhorts Kinserdal Øystein Moursund Arild Øystese Hansen Roy Skårslette

---





Åpen folkekirkes lister

Åpen folkekirke stilte egne lister for første gang i 2015. Den gangen var liturgi for vigsel av likekjønnede par hovedsaken. Organisasjonen legger vekt på at kirken skal være inkluderende, og vil motarbeide diskriminering.

---

Agder og Telemark

Terje Damman, Lindesnes Stine Mondal Ljostad, Vinje Geir Jørgen Bekkevold, Skien Odd Inge Uleberg, Vennesla Eline Heidisdatter Lorentzen, Kristiansand Emma Li Hu Humlegård, Porsgrunn Kristen Bjormyr, Arendal Per Gunnar Disch, Porsgrunn Filippa Kydland, Flekkefjord Lene Tønnesen, Kristiansand Solveig Botnen Eide, Lillesand Erik Øystein Dale, Kristiansand Gunhild Maria Hugdal, Kristiansand Nina Meling Haugen, Skien Dag Vige, Kristiansand

Bjørgvin

Karl Johan Kirkebø, Bergen Oddny Irene Miljeteig, Bergen Live Bakke Nydal, Florø Rune Johan Skjælaaen, Bergen Anne Vierdal, Sveio Eiel Holten, Bergen Malene Mortensen, Sotra Håkon Glatved-Prahl, Alver Marit Skjærdal Lysne, Sogndal Vegard Flatebø Trætteberg, Bergen Inger Johanne Gullbrå, Voss Lars Hana, Askøy Signe Eikenes, Leikanger Andreas Gravdal, Bergen Ove Sverre Bjørdal, Bergen Toril Jørgensen Frøise, Bergen Christian Haugen, Bergen

Borg

Karin-Elin Berg, Domprostiet Ole Jacob Flæten, Nedre Romerike Marvin Halvorsen, Domprostiet Liv Hesjadalen, Vestre Borgesyssel Kjetil Hafstad, Domprostiet Tania von der Lippe Michelet, Vestre Borgesyssel Turid Øyna Geir Magnus Walderhaug, Nedre Romerike Ingrid Danbolt, Nedre Romerike Cornelia Bernadotte Nordenstam, Nedre Romerike Dennis Lund, Søndre Borgesyssel Marianne Linkjendal, Domprostiet Steinar Granmo Nilsen, Nordre Follo Elin Stillingen, Nedre Romerike Isak Kogstad, Øvre Romerike Line Merete Haakenstad Dammyr, Nedre Romerike Karl Edvin Moksnes, Nordre Follo

Hamar

Sveinung Moesgaard Skjesol, Gjøvik Kjersti Drtina Øversveen, Elverum Vanja Hole Joramo, Lesja Njål Slettemark Føsker, Nord-Odal Ranveig Finnanger, Stange Steinar Barstad, Søndre Land Iselin Vistekleiven, Vågå Bjørn Frydenborg, Os Lisbeth Sydbøge, Gjøvik Stig Kenneth Limmesand, Lillehammer Anders Fredrik Tømmerberg, Elverum Line Gertrud Lundstein, Ringsaker Torhild Morgestad, Engerdal Borgny Sletten, Nord-Fron Frøydis Angard Ulateig, Lillehammer Knut Arne Jacobsen, Øystre Slidre Martin Gutuen Alnes, Lillehammer Jan Rikard Aas, Vestre Toten

Møre

Therese Utgård Aas, Sykkylven Olav Myklebust, Gursken Maren Elgsaas Alnæs, Kristiansund Margaret Sivertsen Mørk, Molde Ole Kristian Gundersen, Frei Ida Therese Frågodt, Larsnes Birgit Avseth Glimsdal, Molde Magnar Hjertenæs, Ørsta Kristine Glimsdal, Molde Audun Askim, Ålesund Evy Sisilie Bergum, Molde Marit Aklestad, Sæbø Arild Solbakken Hevrøy, Ålesund Sylfest Glimsdal, Molde Kari Grindvik, Skodje

Nidaros

Gunnar Winther, Trondheim Agnes Sofie Engen Gjeset, Jøa Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke, Malvik Ivar Selmer-Olsen, Trondheim Grete Bækken Mollan, Beitstad Lasse Sandø, Skogn Hedda Vormeland, Trondheim Michael André Frostmo, Tanem Elin Rognes Solbu, Trondheim Kristian Steinnes, Trondheim Marit Vikan Sævareid, Stjørdal Sissel Mørreaunet, Trondheim Thea Bækken Mollan, Jakobsli Olav Bremnes, Namsos Knut Jørgen H. Rotabakk, Trondheim

Nord-Hålogaland

Kai Krogh, Tromsø Christel Benedicte Eriksen, Alta May Eldrid Hanssen, Tromsø Tove Karoline Knutsen, Tromsø Knut Harald Eriksen, Båtsfjord Anne Dalheim, Storfjord Ivar Vik, Tromsø Harald Skoglund Daler, Alta Amy Brox Webber, Kirkenes Brita Julianne Skum, Alta Han Tore Engstad, Balsfjord Toril Dybdal, Bardu John-Egil Svinsås Johansen Magga, Tromsø Rannveig Olaisen, Tromsø Åge Dyb Hagerup, Tromsø Trude Indrebø, Storslett Fredrik Berger, Senja Oda Mortensen, Sørreisa

Oslo

Gard Realf Sandaker-Nielsen Inger Johanne Aas Anna Riksaasen Torild Skogsholm Mats Kvaløy-Bjørbekk Mari Helande Frida Strøyer Aalborg Helge Jordheim Kristin Bødtker Walstad Christian Haaseth Mette Hægeland Blom Simen Bondevik Eivind Eidheim Elseth Anne Guro Nesteby Grette Arne Backer Grønningsæter

Stavanger

Helene Breivik Hellerdal, Skåre/Haugaland Dorrit Vignes, Hesby/Tungenes Arne Myskja, Nedstrand/Haugaland Eirik Faret Sakariassen, Gausel/Ytre Stavanger Marianne Meling Kvamsøe, Sandnes/Sandnes Geir Helge Waaler, Dom St. Petri/Stavanger Tove Kvamme Kvalevåg, St. Johannes/Stavanger Finn Alexander Clementsen, Skåre/Haugaland Hanne Randulff Stein, Tananger/Sola Trygve Andre Meyer, Hinna/Ytre Stavanger Camilla Blitzner Tengesdal, Eigerøy/Dalane Arne Tjelle, Vår Frelsers /Haugaland, Hannah Preston, Rossabø/Haugaland Jan Hauge, Stokka/ Stavanger Solveig Gjertsen, Dom/St Petri/ Stavanger Per Melvær, Kopervik/Karmøy Gyrid Espeland, Eigerøy/Dalane Morten Hamra, Sandnes/Sandnes

Sør-Hålogaland

Lars Evan Lauritzen Nesna Irene Sandnes, Vestvågøy Lene Anette Nesjan Lindrupsen, Brønnøy Magnus Sivertsen Sørvig, Bodø Odvar Nordnes, Hamarøy Svein Malmbekk, Bodø Hildur Eli Gryt, Bodø Aud Nilsen, Brønnøy Ola Smeplass, Bodø Karoline Steinholt, Bodø Heidi Kristin Sætre, Brønnøysund Trygve Mikalsen, Vefsn Kjetil Trøan, Vega Inger Opsahl, Fauske

Tunsberg

Lill Tone Grahl-Jacobsen, Drammen/Drammen og Lier Petter Holm, Tønsberg/Tønsberg domprosti Inga Stoveland Dekko, Ål/ Hallingdal Ellen Elisabeth Wisløff, Færder/ Tønsberg domprosti Kim Holtan, Drammen/Drammen og Lier Merete Bekkeseth Brandsgård, Nore og Uvdal/ Kongsberg Bjørn Emmanuel Powlett Fredriksen, Holmestrand/ Nord-Jarlsberg Nell Gaalaas-Hansen, Horten/ Nord-Jarlsberg Helge Stiksrud, Ringerike/Ringerike Ann Kristin Blomholt, Drammen/ Drammen og Lier Elisabeth Irgens Hokstad, Larvik/ Larvik Sondre Karstad, Sandefjord/ Sandefjord Ingrid Andrea Lono Smedsgård, Gol/ Hallingdal Even Granberg, Lier/ Drammen og Lier Marit Heier, Øvre Eiker/ Eiker

---





Bønnelistas lister

Bønnelista stilte lister for første gang i valget i 2019. Den ble stiftet av medlemmer som så behov for en egen konservativ liste. Bønnelista ser Bibelen som selvforklarende, og som den avgjørende autoritet i kirken. Organisasjonen ønsker også mindre sentralisering og byråkrati i DNK.

---

Agder og Telemark

Håkon Kolstad Varhaug Martin Birkedal Oskar Langevei Ruth Rosland Nordstrand Jorunn Kristine Myklevoll Arild Gulbrandsen Elisabeth Hyldmo Landsverk

Bjørgvin

Sigurd Grindheim, Stord Anita Apelthun Sæle, Fjell Finn Indrebø, Askøy Trygve Hellesøy, Torangsvåg Torid Morsund Øygard, Bergen Magdalena Steinhoven, Naustdal Anna Bruun, Rådal Matteus Alipor Esfahani, Førde Jon Eivind Warvik, Bjordal

Borg

Halvard Sand, Moss Mathilde Thompson Sand, Moss Tom Henriksen, Askim Einar Østmo, Råde Ole Jonny Jensen, Råde Olav Honningdal, Sarpsborg Thomas Bjørtomt-Haug, Jessheim Åse Hoff, Sarpsborg Susanne Thauland Hedberg, Ski Thea Aarseth, Oppegård

Hamar

Filip Hovland, Hunndalen Vidar Haugen, Åsnes Finnskog Anders Stanghelle, Sagstua Ola Østveit, Ottestad Oddfrid Eriksrud, Folldal Anna Lund Grønneng, Arneberg Tor Gunnar Spigseth, Arneberg Helena Cecilia Paasche, Hunndalen Karin Brustuen, Øyer

Møre

Amalie Valde Berge, Fosnavåg Johan Gjendemsjø, Brattvåg Marlene L. Vaage, Ålesund Laila Alendal, Eidsnes Gunnar Kristen Hauge, Skodje Gjertrud Hauge, Skodje Asgeir Sæbø, Eidsnes

Nidaros

Kjersti Ngozi Furuseth, Rissa Bjørn Sæther, Trondheim Hallvard Vatnar Olsen, Trondheim Marit Ranfrid Kvestad Sæther, Trondheim Ole Jørgen Haaverstad, Statsbygd Snorre Kristiansen, Lauvsnes i Flatanger Synnøve Jørgensdotter Moneta-Bosoni, Trondheim Claudia Teresa Moneta, Trondheim Jørgen Giorgio Bosoni, Trondheim

Nord-Hålogaland

Inger Anna Gaup Gustad, Kautokeino Truls Olufsen-Mehus, Hammerfest Henriette Brochmann Selasky, Tromsø Arne Kristian Arnesen, Alta Ante Jonas Gaup Gustad, Kautokeino Kirsten Berit Andersdatter Gaup Hætta, Maze Ingeline Furuseth, Bardufoss

Oslo

Geir Lahnstein, Røa Jacob Schmidt, Frogner Lene Sørensen, St. Hanshaugen Heidi Marie Svendsen, Grorud Geir Olav Tungland, Fagerborg Per Tore Pedersen, Frogner Anne Beate Odland, Fagerborg

Stavanger

Magne Hersvik, Stavanger Ragna Ristesund Hult, Stavanger Gerd Håland, Figgjo Birgit Skåland, Moi Olav Magnus Lundø, Hauge i Dalane Tor Kjell Mosaker, Veavågen Tora Himle Holta, Tau Jonathan Heidema, Tau Anne Berit Erfjord, Moi

Sør-Hålogaland

Eli Augestad Vikdal, Mosjøen Øystein Rykkelid, Røsvik Nils Aron Wiltsch, Mo i Rana Knut-Jørgen Olsen, Bodø Signe-Johanne Birkeli, Gildeskål Ellinor Helene Bruun, Bodø Gørill Svedal, Mosjøen

Tunsberg (fellesliste med Frimodig kirke)

Jo Hedberg, Tønsberg (leder av Bønnelista) Ove Berrefjord, Svarstad (Frimodig kirke) Ingjerd Breian Hedberg, Tønsberg (Bønnelista) Thor Håkon Lindstad, Sandefjord (Frimodig kirke) Hege Miles, Sandefjord (Bønnelista) Marianne Røed Orji, Drammen (Frimodig kirke) Hans Olav Askjem, Undrumsdal (Bønnelista) Dagfinn Hodt, Drammen (Frimodig kirke) Elena Teigen, Kongsberg (Bønnelista) Ola Anfinn Haraldset, Hemsedal (Frimodig kirke)

---





Frimodig kirkes lister

Frimodig kirke ble stiftet i 2017, og stiller lister for første gang i år. Organisasjonen kom til som en reaksjon på at Kirkemøtet i 2017 vedtok å sidestille likekjønnede og heterofile ekteskap. Også Frimodig kirke vil styrke lokalmenighetene.

---

Agder og Telemark

Andreas Holm, Grimstad Narve Furnes, Notodden Anne-Lene Refsum, Bø i Telemark Rønnaug Torvik, Bykle Ravn Karsrud, Arendal Olaug Vedvik Torset, Kristiansand Åse Linn Vålandsmyr Holen, Froland Torgeir Heldal, Grimstad Inger Kvestad, Lillesand Jakob Mushom, Kristiansand

Bjørgvin

Gunnar Innerdal, Øygarden Per Hillern, Sogndal Marthe Hauge Aase, Skilbrei i Sunnfjord Annie Schaug, Øygarden Egil Morland, Øygarden Geir Møller, Bergen Karen Sofie Uthaug, Alver Hilde Kayser Rohde, Bergen Annlaug Åm Risa, Balestrand Torstein Backer-Owe, Odda

Borg

Jostein Ådna, Fredrikstad David Pletten Aasgard, Mysen Lars Olav Freim, Råde Gudrun Ringstad, Sørumsand Beate Bjørtomt-Haug, Jessheim Håvard Nandrup Pettersen, Skiptvet Kamilla Synnøve Pletten Aasgard, Mysen

Hamar

Ingen liste.





Møre

Arnt-Ove Tenfjord, Ålesund Marthe Sofie Leithaug Guddal, Averøy Helge Håberg, Herøy Asbjørn Simonnes, Volda Åsmund Almli, Aure Olav Terje Flataker, Molde Anna Myklebust, Sykkylven Daniel Engvik, Averøy Marit Røykenes Dahle, Molde Kolbjørn Gjære, Ålesund Else Karin Jacobsen, Molde Martine Fure, Sula

Nidaros

Ole Andreas Grøtte Børnes, Trondheim Bente Tømmerdal, Leksvik Erik Dahl, Trondheim Vivian Furunes, Mosvik Olav Magnus Egeland, Trondheim Roald Eiternes, Skogn Kristin Hellstrøm Bekkevold, Rennebu

Nord-Hålogaland

Oddgeir Sølvfæstersen, Lakselvbukt Runar Enoksen, Hammerfest Hanne Braathen, Oteren Arnhild Andreassen, Rotsund Alexander Feidal-Nilsen, Tromsø Karstein Mortensen, Kvænangen Helene Sofie Solum, Evenskjær Runar Strand, Tromsø Ragnhild Rasmussen, Alta Magne Buset, Harstad

Oslo

Ingen liste.





Stavanger

Therese Egebakken, Hafrsfjord Knut Alfsvåg, Stavanger Terese Bue Kessel, Sola Kristin Øverland, Stavanger Bjørn Stornes, Tananger Marit Karin Alsvik, Hafrsfjord Tobias Lien, Stavanger

Sør-Hålogaland

Ingen liste.





Tunsberg (fellesliste med Bønnelista)

Jo Hedberg, Tønsberg (leder av Bønnelista) Ove Berrefjord, Svarstad (Frimodig kirke) Ingjerd Breian Hedberg, Tønsberg (Bønnelista) Thor Håkon Lindstad, Sandefjord (Frimodig kirke) Hege Miles, Sandefjord (Bønnelista) Marianne Røed Orji, Drammen (Frimodig kirke) Hans Olav Askjem, Undrumsdal (Bønnelista) Dagfinn Hodt, Drammen (Frimodig kirke) Elena Teigen, Kongsberg (Bønnelista) Ola Anfinn Haraldset, Hemsedal (Frimodig kirke)

---