«Valgomat for kirkedemokratiet»

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I år er det kirkevalg i Den norske kirke. Alle medlemmer av kirka som fyller 15 år i 2023 eller er eldre har mulighet til å stemme. Det velges representanter til det lokale menighetsrådet, det regionale bispedømmerådet og det nasjonale Kirkemøtet.

Fram til 6. september er det mulig å forhåndsstemme digitalt, mens selve valgdagene er 10. og 11. september. For første gang stiller fire ulike lister til valg: Bønnelista, Frimodig kirke, Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste.

De tre førstnevnte går til valg på hvert sitt definerte valgprogram, mens Nominasjonskomiteens liste er menighetenes fellesliste for bispedømmerådsvalg. Listen er utarbeidet og prioritert av nominasjonskomiteen i hvert bispedømme. Denne listen består av individuelle kandidater som ikke går til valg på felles grunnlag, slik de andre gjør.

For første gang noensinne har Vårt Land utviklet en valgomat for å gi leserne våre mulighet til å finne ut hvilken liste de er mest enig med.

Vi vet at det er mange medlemmer i Den norske kirke som ikke en gang er klar over at de har flere alternativer å stemme på, og med denne valgomaten ønsker vi å synliggjøre og skape engasjement rundt et svært viktig demokratisk valg.

[ Ta Vårt Lands valgomat her ]

Tre av fire

Vårt Lands valgomat tar kun for seg tre av de fire alternativene man har å stemme på. Nominasjonskomiteens liste er ikke med fordi den ikke har et felles program, og dermed lot det seg ikke teknisk gjøre å inkludere dem i denne valgomaten. Vi har derfor valgt å intervjue de elleve førstekandidatene på Nominasjonskomiteens liste rundt omkring i landets bispedømmer, for å synliggjøre at det finnes et fjerde alternativ.

Både valgomaten og intervjuene med førstekandidatene til nominasjonskomiteens lister finner du på vl.no.

Valgomatens påstander og vektingen av dem er utarbeidet i samarbeid med Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke, men er til syvende og sist Vårt Lands selvstendige redaksjonelle produkt. Forhåpentligvis vil du gjennom denne valgomaten få større forståelse for hva slags spørsmål Den norske kirke står overfor og hva de ulike fraksjonene innad i kirka mener om dem.

Ikke hele bildet

Å ta valgomaten vil imidlertid ikke gi et fullt bilde av listene og hva de mener om de ulike sakene, så vi anbefaler selvsagt at man også undersøker mer om listene etter å ha fått resultatet. Det kan du gjøre her i Vårt Land eller på listenes egne nettsider.

Godt kirkevalg!