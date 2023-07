Fredag kveld sovnet Georg Hille inn, 99 år gammel. Hille var biskop i Hamar i 19 år. I tillegg var han Kirkerådets første direktør og hadde en viktig rolle i arbeidet av reformene av Den norske kirke lokalt.

– Han var et kallsmenneske, en kristusforkynner, en veileder og en brobygger. Han var seg bevisst at Gud hadde kalt han og ledet han alle slags dager. Og dette kallet var han trofast mot hele livet.

Slik beskriver tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, Per Arne Dahl, Hille.

– Han var en god kollega og venn, og en avgjørende veileder for meg, som jeg kommer til å savne, sier Dahl.

Også Jon Magne Lund, tidligere sjefredaktør i Vårt Land, ble god venn med Hille, etter at han selv ble pensjonist.

– Han var alltid hjertelig til stede. Var vennlig, lyttende og jeg vil huske han som et av de klokeste menneskene jeg har møtt, sier Lund.

– Kirkens gentleman

I nekrologen, skrevet av mangeårige kirkejournalist i Vårt Land, Jan Arild Holbek, kan vi lese om en svært ujålete kirkeleder. Dette er også noe Lund trekker frem.

– Han var en biskop som nådde inn til vanlige folk. Han var kirkens gentleman, sier Lund.

Lund forteller at Hille uttrykte at den «tekstilkonkurransen» han så rundt seg i det han kalte bisperiet, hadde han ingenting til overs for.

Hilles evne til å formidle det han selv forstod, peker Lund på som noe å lære av den tidligere biskopen.

– Å ikke fremstille oss som mer enn det vi er, tror jeg kirken, kirkens tjenere og vi alle kan ha grunn til å tenke mer på, sier han.

– Glad i kirken

Per Arne Dahl var til stede fredag, sammen med biskop emeritus Finn Wagle og gode venner på Kajalund sykehjem i Oslo, og lyste velsignelsen over Hille en siste gang.

– Noe av det absolutt kjæreste minnet jeg har med Georg, er at han var aktiv medhjelper på kveldsmessen i Trefoldighetskirken, forteller Dahl.

Annenhver søndag i seks år velsignet Hille mennesker som kom til kveldsmesse.

– Det var kø av mennesker som ville bli velsignet av ham, sier Dahl.

– Da var det fint, som det siste vi fikk gjøre for Georg, å lyse velsignelsen tilbake, sier Dahl.

SAVN: Per Arne Dahl kommer til å savne sin gode venn og tidligere kollega Georg Hille.

– Selskapsmenneske

Lund som ble kjent med Hille på sine eldre dager, beskriver han også som et selskapsmenneske.

– Han elsket å være sammen med mennesker over et godt måltid, og da fløyt praten lett.

En episode husker han spesielt godt, da han i et selskap skulle skjenke vann i glasset til Hille.

– Han sa nei takk, jeg drikker aldri vann når jeg kan få vin, sier Lund.

Lund mener dette minnet viser Hille som en mann som levde et nøkternt og ordentlig liv, men med glimt i øyet.

