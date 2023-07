Andreas Eikin vet så altfor godt hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser møter på i det daglige. Selv er han født med Duchenne muskeldystrofi – en sykdom som gjør at musklene blir svakere for hvert år som går.

Men 20-åringen fra Arendal ser ikke ut til å la livet i rullestolen stoppe ham fra å engasjere seg. Under et opphold i Mpigi i Uganda for halvannet år siden traff han ungdommer på sin egen alder, med noen av de samme fysiske begrensningene som ham selv.

Eikin erfarte at mens han selv har fått vokse opp med både en familie og et storsamfunn som stiller opp både med det praktisk, økonomisk og relasjonell hjelp, hadde jevnaldrende ugandere en litt annen livshistorie å fortelle.

– Jeg fikk møte barn og unge som har blitt gjemt bort fordi familien opplever så mye skam knyttet til funksjonshemninger, forteller han.

Pappa Terje Eikin, som også var med på turen, forteller at det å få barn med funksjonsnedsettelser i Uganda kan oppfattes som et tegn på at man ikke har det åndelige eller spirituelle med seg, og at funksjonshemning er et tegn på straff:

– Det er veldig mange stigmatiserende holdninger. Ikke bare mangler funksjonshemmede de hjelpemidlene man trenger for å klare seg i hverdagen, men de mangler også å bli behandlet med respekt, sier han.

Opplevelsen gjorde dypt inntrykk på Andreas Eikin:

– Det var vondt å se at unge med funksjonsnedsettelser i Uganda ikke har det noe greit. Da bestemte jeg meg for å gjøre noe.

På scenen

Eikin begynte med ulike former for innsamling. Noen i menigheten i Arendal, og noe på leir. Til jul i fjor arrangerte han en innsamling på nettstedet spleis.no. Der samlet han inn 127.000 kroner.

Pengene gikk til Dinastiftelsen, som bygger en omsorgslandsby for funksjonshemmede i Mpigi i Uganda.

Leder for Dinastiftelsen og misjonsleder i Troens Bevis, Rune Edvardsen, tok initiativ til landsbyen for to år siden.

Allerede har stiftelsen bygget barnehjem for funksjonshemmede barn og unge uten foreldre i Kampala. På samme sted bygges det omkring 200 leiligheter for familier med funksjonshemmede barn.

HÅPEFULLE: Terje og sønnen Andreas Eikin (20) er på sommerstevnet i Sarons dal. Andreas jobber for å få unge på festivalen med seg i kampen for funksjonshemmedes rettigheter i Uganda. (Ingvild Kessel)

Han har store ambisjoner for prosjektet:

– Om ti år håper jeg barn med funksjonsnedsettelser skal bli møtt med velvilje, og at det ikke er noen som gjemmer barna vekk, sier han.

Edvardsen, som også leder sommerstevnet i Sarons dal, får god drahjelp fra Andreas Eikin, som i år har stått på scenen for å mobilisere ungdommene på leiren. Her ble det samlet inn penger til tre familieleiligheter, forteller Eikin.

Stolt pappa

Terje Eikin tror det er vel så viktig å bygge ned fordommer og stigmatiserende holdninger som å bygge opp landsbyer som er tilrettelagt for rullestolbrukere:

– Det som virkelig kan gjøre en forskjell for mange, er hvis vi får fjernet stigmaet.





INITIATIVTAKER: Leder i Dinastiftelsen, Rune Edvardsen, startet opp arbeidet for funksjonshemmede i Uganda. – Om ti år håper jeg barn med funksjonsnedsettelser skal bli møtt med velvilje, og at det ikke er noen som gjemmer barna vekk. (Arkiv)

Andreas Eikin

20 år fra Arendal.

Aktiv i KrF og KrFU, stiller som 5.-kandidat på lista til Arendal KrF ved årets kommunevalg.

Har Duchenne muskeldystrofi, en progressiv muskelsykdom.

Har engasjert seg i Dinastiftelsens arbeid for funksjonshemmede i Uganda.

Startet i 2019 en underskriftskampanje for å få høyere fart på elektriske rullestoler. I etterkant har regelverket blitt endret, og farten økt til 15 km/t.

Kjent fra TV programmet Superhundene.

