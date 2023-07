Befolkningen i Kvinesdal i Agder tredobles i julimåned hvert år når Sommerstevnet i Sarons dal blir avviklet, og i år er intet unntak.

Nesten 10.000 mennesker møtes nemlig til festival denne uka. For å få avviklet arrangementet, er arrangementsledelsen fullstendig avhengige av de omkring 400 frivillige medarbeiderne.

Blant dem finner vi ukrainske Nataliia Derevianko, Yuliana Marinkova, Hanna Shcherbakova og Antonina Mykhailova. De kom alle til Norge som flyktninger i fjor, og er nå på plass i Sarons dal med familiene sine.

Tilbyr ukrainsk tolketjeneste

Nataliia Derevianko bor til daglig Vanse i Farsund kommune. Til tross for at hun kun har bodd i Norge i 15 måneder, har hun allerede rukket å bli god nok i norsk til å ha ansvaret for den ukrainske tolketjenesten på festivalen:

– På kveldssamlingene oversetter jeg fra norsk til ukrainsk. Det er første gang man kan få oversatt det som skjer til ukrainsk, forteller hun.

I tillegg kan deltakerne få oversatt kveldssamlingene til engelsk og spansk, i likhet med tidligere år.

De tre andre, Yuliana Marinkova, Hanna Shcherbakova og Antonina Mykhailova, kom til Sarons dal da internatet på campingen ble brukt som midlertidig flyktningmottak noen måneder i fjor.

Siden har de forblitt i Kvinesdal, og har blitt aktive i flere kirkesamfunn. På årets sommerstevnet har de ansvar for matlaging og renhold.

– De første menneskene jeg ble kjent med var gjennom «kirken i dalen», forteller Yuliana Marinkova.

Kirken i dalen og kirken i sentrum

Kirken som ligger på Sarons dal camping og er tilknyttet organisasjonen Troens Bevis, blir kun kalt «kirken i dalen». Det er gjennom Sarons dal og de ulike kirkesamfunnene i lokalmiljøet at hun har blitt kjent med nordmenn. Hun har også engasjert seg for å oversette til ukrainsk for nyankomne flyktninger som ikke kan engelsk.

Foruten «kirken i dalen» finnes dessuten også Kvinesdal kirke, eller «kirken i sentrum», som ukrainerne kaller den, og som tilhører Den norske kirke. I tillegg er det et bedehus med høy aktivitet.

– Kirken er en av de viktigste grunnene til å bli her. Jeg hadde egentlig tenkt til å flytte til Stavanger, siden jeg har ei venninne der. Men nå trives jeg så godt i Kvinesdal, sier Marinkova.

Også Hanna Shcherbakova er fornøyd med det nye livet i den sørlandske bygda:

– På kveldstid og i helgene går vi fra kirke til språkpraksis og til kirke igjen. Det er mye som skjer her, synes hun.

TIL TJENESTE: Antonina Mykhailova, Yuliana Marinkova og Hanna Shcherbakova fra Ukraina er bosatt i Kvinesdal og jobber som frivillige på Sommerstevnet i Sarons dal. (Ingvild Kessel)

Ukrainerne har allerede rukket å bli relativt gode i norsk, og forteller på egenhånd om hvordan de opplevde å bli tatt i mot i Norge:

– Jeg var mye stresset da vi reiste fra Ukraina til Norge. Men da vi kom over grensen og til Råde mottakssenter, var det kun vennlige mennesker å møte på. Norge tok i mot oss som en god mamma, forteller Antonina Mykhailova.

Shcherbakova og Mykhailova kommer fra Melitopol, en by som ligger i russisk-okkuperte områder øst i Ukraina. Her var de aktive i ortodokse menigheter før krigen brøt ut.

På kveldstid og i helgene går vi fra kirke til språkpraksis og til kirke igjen — Hanna Shcherbakova

Yuliana Marinkova kommer fra Vest-Ukraina og er vokst opp med den gresk-katolske kirke, mens Nataliia Derevianko er vokst opp i en pinsemenighet sentralt i Ukraina.

Norges største barneleir

LETTET: Rebekka Høyer-Hansen leder barneopplegget i Sarons dal. – Etter pandemien er det fint å se at pilene begynner å peke oppover igjen, sier hun. (Ingvild Kessel)

Evangelist i Troens Bevis, Hans Martin Skagestad, er strålende fornøyd med de frivilliges innsats på festivalen:

– Vi er helt avhengige av medarbeiderne. Hadde det ikke vært for de frivillige, kunne vi ikke arrangert sommerstevnet. Det er 400 mennesker som gir en uke av ferien sin til misjon, og det er vi utrolig takknemlige for, sier han.

Også på «Planetene», altså sommerstevnets barneleir, har de fått rekruttert så mange frivillige at barneleiren er blitt den største i Norge denne sommeren. Men selvom rundt 750 barn deltar, kunne det trolig vært enda flere om de hadde fått tak i flere frivillige ledere:

– Etter pandemien er det fint å se at pilene begynner å peke oppover igjen. Det har vært så stor pågang av barn som vil delta at vi måtte stenge påmeldingen på grunn av mangel på ledere, forteller sjefen for «Planetene», Rebekka Høyer-Hansen.

TAKKNEMLIG: Hans Martin Skagestad er evangelist og avdelingsleder i Troens Bevis. Han synes det er flott å se folk fra omtrent alle kirkesamfunn i Norge tilstede på stevnet i Sarons dal. (Ingvild Kessel)

– Hvilke kirkesamfunn er representert i Sarons dal?

– Det er nok ikke mange kirkesamfunn som ikke er representert her, for å si det sånn. Det er en veldig mangfoldig gruppe. På programmet har vi forkynnere fra blant annet Den norske kirke, Pinsebevegelsen, Misjonsforbundet og Baptistsamfunnet for å nevne noen. Også deltakerne er fra alle mulige sammenhenger, sier Skagestad.

Også blant konsertene man kan velge mellom er det stort mangfold; alt fra Jesus Loves Electro til burmesiske kor.

Skagestad tror det er bredden i festivalen som er en av årsakene til at så mange tar turen til Kvinesdal hvert år:

– Det blir ikke noe fokus på ulikhetene våre, men heller hva som samler oss, nemlig at alle folkeslag skal få høre om Jesus.

Sommerstevnet i Sarons dal

8.-16. juli 2023 i Kvinesdal kommune i Agder.

Arrangert av Troens Bevis, som ble startet opp i 1965 av Aril Edvardsen. Organisasjonen jobber primært med misjonering og evangelisering.

Årets tema er «For alle Guds folk».

Parallelt med den ordinære festivalen er det egne barne- og ungdomsleirer. Hele Vest-Agder tas i bruk for å gi de unge et variert aktivitetstilbud.

