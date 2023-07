Hockey-pappa og tidligere pinsepastor Magnar Wagner Karlsen beskriver oppveksten i Tønsberg som en fin fase i livet. Han var en del av en god og inkluderende pinsemenighet og spilte fotball på løkka til sola gikk ned.

Likevel følte han på utenforskap.

Mens klassekameratene fikk delta i ulike organiserte lagidretter, måtte nemlig den sportsfrelste unggutten nøye seg med uorganisert idrett. Menigheten skulle prioriteres og andre aktiviteter kunne følgelig virke distraherende, mente de voksne:

– Det var Jesus eller idretten. I pinsemenigheten vår ønsket foreldregenerasjonen å sørge for at man ble bevart i troen, og ikke ble for opptatt av andre ting som kunne lede deg vekk fra Gud.

AKTIV: Magnar Wagner Karlsen er sportslig leder i Tønsberg og Omegn Ishockeyklubb og aktiv i Bykirken Tønsberg. Han mener det er gode grunner til at kristne bør være til stede på sekulære arenaer. (Ingvild Kessel)

Karlsen tror forklaringen primært ligger i at den eldre generasjonen var et produkt av sin tid:

– De hadde jo bare gode intensjoner. Selv om det i dag kan oppfattes som veldig strengt å skulle avstå fra sekulære aktiviteter, var de nok et produkt av den kulturen de var en del av, forklarer han.

«All in» – også i 2023

Karlsen ser tendenser til at det også i dagens samfunn kan finnes menigheter der ledere forventer full overgivelse til menigheten, og der det ikke er rom for å satse stort utenfor det kristne fellesskapet. Han tror en slik forkynnelse kan være utfordrende:

– Jeg tror det kan være skadelig hvis ungdom blir fortalt at de skal legge ned all sin tid og alle sine ressurser på Jesus. Særlig for ungdom som ønsker å satse på idrett samtidig. Da risikerer vi å miste dem.

Men også idretten har høye krav, påpeker han:

– For tenåringer som satser på idrett, er kravene til å møte opp trening og kamper strenge. Jeg tenker at hvis ungdommer får høre av både pastoren og av treneren sin at de skal legge ned absolutt all innsats for henholdsvis Jesus eller idretten, kan sette dem i en veldig vanskelig skvis.

Det var Jesus eller idretten — Magnar Wagner Karlsen

Under Pinsebevegelsens sommerfestival på Hedmarktoppen Folkehøyskole på Hamar denne uka, holdt Karlsen et seminar med tittelen «Kristen og idrettsforelder – mer enn bare sport?»

Der snakket han blant annet til idrettsforeldre om det å finne en god balanse mellom engasjement for idrett og menighetsarbeid, og advarte menighetsgjengere mot å ha en for snever definisjon av hva det vil si å være kristen nok:

– Man kan gjerne snakke om det å overgi seg eller å gå «all in» for Jesus i ulike menighetssammenhenger. Men jeg tror det er risikabelt å kreve av dem at de skal ofre alt og legge ned all sin tid og alle sine ressurser for menigheten, sier Karlsen.

– Men er det i det hele tatt mulig å kombinere satsing på idrett med et aktivt menighetsliv?

– Ja, jeg tror det. I en slik situasjon er det viktig at foreldrene følger opp tett. Jeg tror det er vår rolle å være barnas stemme i møte med andre voksne sine forventninger, både i menighets- og idrettsmiljøet, overfor trenere og pastorer.

Karlsen peker på at idrett for mange er en svært viktig arena for vekst og trivsel. For noen barn kan idretten være den eneste arenaen de opplever mestring:

– Mestring er viktig for selvfølelsen. Da må vi voksne være til stede og hjelpe barna til å finne sine talenter. Det innebærer både å bekrefte det når barna har funnet noe de trives med og er gode på, men også å være med og avkrefte det når de holder på med noe de ikke trives så godt med, mener han.

[ Reagerer på kjønnskrav for trossamfunn: – Blir et tulledemokrati ]

Vil unngå kristen-bobler

55-åringen er far til to tenåringssønner, og hele familien er aktive i pinsemenigheten Bykirken Tønsberg. Den yngste sønnen er fortsatt svært aktiv innen ishockey.

Karlsen mener det ville vært risikabelt å kreve større overgivelse til menigheten når sønnen også har andre interesser, som han attpåtil har talent for:

– Jeg ønsker ikke at han skal føle at han er for dårlig for kirka selv om han ikke deltar på alt hver helg.

– Hvor vanlig er «all in»-holdningen i Pinsebevegelsen?

– Pinsebevegelsen er ikke en homogen gruppe. I mange menigheter er man flinke til å se hele mennesket og se det kristne livet som et langsiktig prosjekt. I andre, mer radikale menigheter, kan det være vanskelig å delta dersom man ikke følger en oppsatt «mal» der man skal legge ned alt for kirka.

Selv ønsker han at sønnene skal fortsette å ha en levende tro og et kristent fellesskap, men håper de også velger å bruke tid på andre aktiviteter som engasjerer dem.

Ungdom kan bli satt i en vanskelig skvis hvis de blir avkrevd å legge ned all sin tid og alle sine ressurser for menigheten — Magnar Wagner Karlsen

Dessuten bør det ikke være noe mål å ikke isolere seg i kristne bobler, tror Karlsen:

– Vi kristne trenger å være en del av storsamfunnet. Vi må ikke isolere oss vekk fra sekulære miljøer, men være til stede for barna, enten de er i eller utenfor menigheten.

Trodde fotball var syndig

SPORTSFRELST: Yngvar Aarebrot har jobbet med idrett og friluftsliv på Hedmarktoppen Folkehøyskole mesteparten av sitt voksne liv. Han vil råde ungdommer og foreldrene deres til å velge både idrett og menighet. (Ingvild Kessel)

Yngvar Aarebrot var en av tilhørerne på Karlsens seminar. 76-åringen er pensjonist, men har jobbet på Hedmarktoppen Folkehøyskole i flere tiår og er aktiv i Pinsebevegelsen.

Han husker godt hvordan pinseledere i barndommen formante om hvor galt det var å drive med idrett:

– Jeg gikk med en følelse av at det å spille fotball var syndig, og spesielt hvis det var kamper på søndager.

Som 13-åring bestemte han seg for å slutte å gå i menigheten i Sauda i Rogaland:

– Det var vondt å kjenne på at man ikke gjorde som lederne ønsket. Jeg følte ikke lenger at jeg kunne kalle meg kristen.

Først 11 år senere inngikk Aarebrot det han beskriver som en enighet med seg selv om at det å spille fotball og kalle seg kristen kan kombineres.

Jeg følte ikke lenger at jeg kunne kalle meg kristen — Yngvar Aarebrot

Da ble han aktiv i menighetsliv igjen, og har forblitt i Pinsebevegelsen siden.

Den pensjonerte læreren har fire voksne barn, og er tydelig på at foreldre må være observante og gode til å se etter hva barna har interesse for:

– Enten det er fotball eller fiolin, er det viktig at vi frigjør dem til å holde på med sine interesser.

---

Sommerfestivalen

Pinsebevegelsen Norge sin sommerfestival.

Ble arrangert på Hedmarktoppen Folkehøyskole på Hamar 4.–8. juli.

---