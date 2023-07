Sarons Dal med milliontap: – Vi er på etterskudd

– Vi er på etterskudd. Vi har ikke klart det ennå. Det betyr at moderselskapet Troens Bevis må dekke for oss, forteller Glenn Tønnessen, leder i Sarons Dal Arena.

Sarons Dal AS er eiendomsselskapet til misjonsselskapet Troens Bevis Verdens Evangelisering, og eier blant annet enorme Sarons Dal Arena. Det er ifølge egne nettsider den største konsert- og konferansearenaen mellom Bergen og Sandefjord.

Sarons Dal AS har tapt hele sin egenkapital på over 10,1 millioner kroner, ifølge årsregnskapet for 2022.

I tillegg hadde selskapet et underskudd på drøyt 900.000 kroner.

– Hva har skjedd med egenkapitalen?

– Dette har skjedd etter en del år med driftsunderskudd. I Sarons Dal har det vært alt fra boktrykkeri, kassettfabrikk og TV & radiostudio. Tidligere var Sarons Dal AS flere ulike selskaper, og totalt har selskapene historisk sett gått med en del underskudd.

Det bekymrer ikke Tønnessen.

– Disse AS-ene var man ikke avhengig av at skulle gå i pluss, da de i realiteten var redskaper for misjon, heleid av stiftelsen og en del av totaløkonomien, forklarer han.

Tønnessen mener at store deler av fjorårets underskudd skyldes en regnskapsteknisk justering etter selskapenes fusjon.

BIDRAR: Moderselskapet Troens Bevis har måttet skyte inn ny egenkapital i Sarons Dal AS. Konsert- og konferansearenaen har i flere år gått i underskudd. Her i forbindelse med sommerstevne i 2019. (Morten Marius Larsen)

Optimistisk for framtiden

Tønnessen påpeker at det er nedskriving av verdier som gjør at selskapet har negativt årsresultat for 2022.

– 960.000 av driftsresultatet er avskriving av bygg. Uten det ville resultatet vært positivt, forklarer han.

Tønnessen er derfor optimistisk for årene som kommer.

– Målet er å komme i balanse i Sarons Dal neste år.

Det er de ifølge Tønnessen på god vei til. I fjor gikk selskapet 1,7 millioner mindre i underskudd enn året før. I 2021 hadde de nemlig et negativt årsresultat på minus 2,3 millioner.

Altså har de kutta tapet sitt med 66 prosent.

Selskapet har flere år på rad gått i underskudd. Moderselskapet Troens Bevis Verdens Evangelisering har som aksjonær derfor dekket opp for det negative regnskapet, ved å skyte inn omtrent 10,5 millioner Det er en bevisst strategi ifølge Tønnessen.

– Våre bygg og eiendom i Sarons Dal AS henger sammen med Troens Bevis, og er et strategisk virkemiddel for å bygge opp om selskapets misjonsvirksomhet, blant annet med kontorer og det årlige sommerstevnet.

STORSTUE: Sarons Dal-hallen stod ferdig i 2018. Det er ifølge egne nettsider den største konsert- og konferansearenaen mellom Bergen og Sandefjord. (Morten Marius Larsen)

Doblet nesten inntekten

Noe av grunnen til at årsresultat er mindre negativt enn året før, er de økte inntektene på nær 2 millioner kroner. I 2021 viste selskapet til inntekter på 2,2 millioner, i fjor var tallet på 4,1 millioner.

Det forklarer Tønnessen med blant annet koronarestriksjoner.

– En betydelig del av Sarons Dals inntekt kommer fra det årlige sommerstevnet vårt. Der er det hovedsakelig inntekter fra campingen, internatet og kiosken vi drifter.

I tillegg brukes arenaen mer til utleie enn tidligere.

– Vi begynte i fjor å jobbe alvorlig med utleie til arrangementer og utleie, forteller arenalederen.

Men han er tydelig på at de er avhengig av flere arrangement enn de har foreløpig.

Målet er å komme i balanse i Sarons Dal neste år — Glenn Tønnessen, leder i Sarons Dal Arena

Flyktningmottak kan redde økonomien

Bibelskolen til Troens Bevis, Bibel- og misjonsinstituttet, lå tidligere i Kvinesdal. I 2008 flyttet skolen til Oslo, og det gamle lokalet har tidligere vært brukt som flyktningmottak i tre omganger mellom 2010 og 2022.

Ukrainske kvinner er blant dem som tidligere har bodd på den gamle bibelskolen.

Nå håper Tønnessen at lokalet nok en gang kan brukes til flyktningmottak.

– Vi er gjennom driftsoperatøren Link AS i forhandlinger med UDI nå om vi kan ta imot flyktninger.

Svaret kommer trolig i løpet av måneden.

– Får vi til det er 2024 reddet økonomisk, for å si det slik.

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Internasjonal misjonsstiftelse som ble startet av evangelisten Aril Edvardsen i 1965. Ledes i dag av Rune Edvardsen.

Gir økonomisk støtte til omtrent 1340 innfødte evangelister i om lag 20 land.

Har hovedkontor i Sarons Dal i Kvinesdal.

Eier eiendomsselskapet Sarons Dal AS

Eier og drifter Sarons Dal Arena, det største konsert- og konferansesenteret mellom Bergen og Sandefjord.

