På årets sommerstevne i Sarons dal står ei solidaritetsmarkering med Myanmar på programmet. Men de åtte hedersgjestene som skulle komme på besøk fra landet, er nekta inngang til Norge.

Ifølge Utenriksdepartementet er det «tvilsomt» at gjestene vil forlate landet etter besøket, og at det å besøke en «religiøs konferanse» ikke er god nok grunn til å få visum.

Tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF), som selv skal delta på solidaritetsmarkeringa, sier at han «reagerer sterkt» på avslaget.

Ulstein forteller at han som utviklingsminister hadde kontakt med flere av dem som nå nektes innreise. Ifølge Ulstein har flere av dem posisjoner i opposisjonens skyggeregjering, som UD har formell kontakt med.

– Jeg er veldig overraska, og synes det er uforståelig at det fryktes at de «hopper av». Dette er mennesker som er villige til å ofre livet for frihet og for å få landet sitt tilbake, sier Ulstein.

DELTAR: Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (Krf) skal selv være til stede under arrangementet i Sarons Dal. Ifølge ham er det uforståelig at de myanmarske gjestene har blitt nekta visum.

Aldri hatt avhoppere

Rune Edvardsen leder Troens Bevis, misjonsstiftelsen som organiserer sommerstevnet i Sarons dal. Årets sommerstevne forventes å trekke mellom 7.000–10.000 deltagere, og er Norges største kristne sommerstevne.

– Jeg er både flau og lei meg, sier han.

Edvardsen sier at han lar seg provosere av to årsaker:

– For det første trenger det myanmarske folk vår støtte mer enn noen gang. Dernest viser det også at vi ikke blir tatt seriøst av Utenriksdepartementet, at de ikke anser oss som en seriøs aktør.

FLAU: Misjonsleder Rune Edvardsen mener det er pinlig at Utenriksdepartementet har gitt avslag på visumsøknadene til Saron Dals myanmarske gjester. (Arkiv)

Han sier at internasjonale gjester fra ikke-vestlige land i en årrekke har vært et fast innslag på stevnet. De siste åra har Sarons dal tatt imot gjester fra blant annet Vietnam, Tanzania og Kongo.

– Det har aldri vært noe «tull» med noen av besøkene våre, eller noe problematikk rundt avhoppere.

Det blir litt som om man skulle invitert Manchester City, men nekta Haaland innreise fordi han var norsk — Rune Edvardsen, leder av Troens Bevis

Vil sette søkelys på situasjonen

Edvardsen forklarer at Troens Bevis har vært engasjert i Myanmar, tidligere Burma, siden 60-tallet. Etter at landet i 2021 ble utsatt for et militærkupp, er dette arbeidet viktigere enn noensinne, mener han. I Myanmar støtter Troens Bevis blant annet barnehjem, arbeid blant spedalske og rusavhengige, samt menighetsplanting og bibelskoler.

Situasjonen i Myanmar har tidligere vært et viktig saksfelt for Norge, som ifølge Edvardsen har vært med på å bygge opp Norges «image» som fredsnasjon. De siste to åra har imidlertid landet blitt glemt av både media og politikere, sier misjonslederen.

Samtidig har FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner ropt varsko om en stadig forverret menneskerettighetssituasjon i landet.

– Det er viktig at vi ikke snur ryggen til Myanmar. Derfor ønska vi å vie en dag til å sette søkelys på situasjonen i landet.

Edvardsen forteller at de fortsatt kommer til å gjennomføre solidaritetsdagen, og at de har flere prominente aktører på programmet. Blant annet skal tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein delta, samt flere eksil-representanter for Myanmars ulike etnisiteter.

– Men det blir litt som om man skulle invitert Manchester City, men nekta Haaland innreise fordi han var norsk.

Myanmar KUPP: Myanmar ble igjen utsatt for et militærkupp i februar 2021. I demonstrasjonene som fulgte ble flere hundre drept, og flere tusen fengsla. I dag regnes menneskerettighetssituasjonen i landet for å være blant de verste i verden. (STR)

Ikke enestående

Dag Inge Ulstein forteller at han flere ganger har hørt lignende historier om at prominente gjester blir nekta visum for å besøke kristne arrangementer.

Han sier at det selvfølgelig noen ganger finnes gode årsaker til at visum ikke blir gitt. Likevel stiller han spørsmål ved om norske utenriksmyndigheter har nok kompetanse og innsikt i hvor betydningsfulle religiøse ledere kan være i mange land.

– Jeg opplever en manglende forståelse for hvor viktige disse lederne er, hvilke kapasiteter de besitter, og hvilken rolle de spiller i samfunnslivet. Det er snakk om kjempedyktige ledere.

Ulstein håper nå at Utenriksdepartementet snur i avgjørelsen:

– Myanmar er i ei krise etter kuppet, og trenger vår oppmerksomhet – at vi ikke snur ryggen til. Da er det akkurat denne type arrangementer som trengs. Her har misjonsorganisasjonene og norske myndigheter felles interesser, og jeg håper at beslutningstakerne innser dette.

Vårt Land har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som ikke hadde anledning til å besvare henvendelsen onsdag ettermiddag. Saken oppdateres.

Myanmar

Har siden landets frigjøring fra Storbritannia vært kontrollert av flere ulike autoritære regimer.

Fra 2007 til 2021 gikk landet imidlertid i stadig mer demokratisk retning, og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi ble i 2015 den første demokratisk valgte regjeringssjefen i landet.

I 2021 tok militæret igjen kontrollen over landet. Siden har både FN, sivile menneskerettighetsorganisasjoner og norske myndigheter rapportert om en stadig mer prekær menneskerettighetssituasjon i landet.

