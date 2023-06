Lørdag er det duket for Pride-parade i Oslo, med rekordmange påmeldte aktører. For første gang har også organisasjonen Frelsesarmeen blitt oppført som en del av paraden, i et Facebook-innlegg fra Oslo Pride som ble publisert tirsdag.

Det viste seg å være en glipp.

– Her har det skjedd en autokorrektur i listen til de hos oss som satt sammen denne posten på sosiale medier, opplyser kommunikasjonsrådgiver Rohan Sandemo Fernando i Oslo Pride til Vårt Land.

Det korrekte skulle nemlig være «Elsesarmeen», noe Oslo Pride i etterkant har opplyst om i det aktuelle Facebook-innlegget.

– Vi beklager både til Frelsesarmeen og Elsesarmeen, sier kommunikasjonsrådgiveren videre.

Elses armé

Onsdag ettermiddag la Else Kåss Furuseth ut en Instragrampost hvor hun poserer med et Elsesarmeen-skilt. Under paraden skal TV-profilen være reporter for NRK, som for første gang lager en egen sending fra begivenheten.

– Kanskje spesielt i år er det ganske mange som er redde for å gå, som ikke har noen å gå sammen med, eller rett og slett ikke finner sin plass. Da tenkte jeg: La oss gå sammen, skriver hun på Instagram.

Det er ut fra dette behovet at konseptet Elsesarmeen har oppstått, forteller hun.

– Hvem vil gå under denne parolen?

– Folk som melder seg på. Det er for eksempel folk uten spesielt stort nettverk, noen som er spente og skal gå før første gang, andre synes det er fint å gå sammen fordi de er redde i år. Uansett: Alle er velkomne, sier Kåss Furuseth til Vårt Land.

Da nyheten om parolen ble publisert på reporterens Instagram-profil, skrev flere kommentarer om at de er medlemmer i Frelsesarmeen, og setter pris på hennes initiativ.

– Hva er likhetene og forskjellene mellom Elsesarmeen og Frelsesarmeen?

– Frelsesarmeen gjør jo ekstremt mye bra for samfunnet og består av masse bra folk, mens «Elsesarmeen» er en splitter ny «pop up- organisasjon» i anledning Pride 2023. Dette er først og fremst et ordspill, men selvfølgelig et lite stikk også. Hos meg kan alle bli både soldat og offiser – i kjærlighetens navn. Hjertelig velkommen!

Utelukket endring

Ifølge Frelsesarmeens egne nettsider er ekteskapet skapt for mann og kvinne, og man kan derfor ikke være uniformert personell i armeen dersom man lever i et likekjønnet samliv.

General Brian Peddle i Frelsesarmeen utelukket i september i fjor at reglene rundt likekjønnede samliv skal endres. Han sa den gang at «jeg bekrefter vår posisjon som uforandret, og at den ikke er oppe til vurdering».

Kommandør Knud David Welander i Frelsesarmeen i Norge bekrefter at organisasjonen ikke deltar i paraden.

– Hva våre medlemmer, ansatte og frivillige gjør som privatpersoner, legger vi oss ikke opp i, skriver han i en e-post.

Han er forøvrig kjent med at Frelsesarmeen ble oppført som en del av paraden ved en trykkfeil, og at at feilen er korrigert.

– Hvordan stiller dere dere til at Else Kåss Furuseth skal gå under parolen «Elsesarmeen», med en logo som likner på deres?

– Else Kåss Furuseth har et viktig engasjement mot utenforskap og psykisk uhelse, og våre folk meldte at det var veldig hyggelig forrige gang hun var på besøk på et av våre sentre. Vi har ikke blitt spurt om denne logobruken.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne artikkelen var sitatene til Welander tilegnet kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg. Dette er nå rettet. 29. juni 15:11.