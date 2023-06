– Knut Arild hadde fått flere trusler i forkant av arrangementet, forteller hun til Vårt Land.

– Jeg opplevde en sterk angst i forkant og i gjennomføringen, men kjærligheten fra menneskene og den trygge hånden til mannen min, overvant frykten. For størst av alt er kjærligheten, så fortsetter vi å kjempe for det vi har kjært.

Lisa Maria Hareide er gift med tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. Fredag 23. juni feiret de elleve års bryllupsdag. I den anledning trakk kona Lisa Maria fram et bilde fra da hun og mannen gikk i Pride-paraden i 2016 på sin egen Facebook-side.

– I dag feirer mannen min og jeg elleve års bryllupsdag. Og benytter muligheten til å dele et bilde fra en av våre sterkeste opplevelser sammen, skriver hun.

– Å gå i Pride har vært en av våre sterkeste opplevelser sammen fordi den viser hvor riktig det er å vise støtte og solidaritet — Lisa Maria Hareide

Masseskyting mot homofile i Florida

I 2016 gikk Knut Arild Hareide, som første Krf-leder, i Oslo Pride-paraden. Det førte til blandede reaksjoner og utmeldelser fra partiet. Parets bryllupsdag og Oslo Pride faller som regel omtrent samtidig.

Deltakelsen den gang var grunnet i en masseskyting på en nattklubb for homofile i Orland, Florida.

– Tidspunktet for vår deltagelse i paraden da, var at vi nylig hadde vært i Florida og opplevde skytingen på en bar for mennesker som elsker en av samme kjønn. Ingen skal måtte frykte for sitt liv på bakgrunn av tro, legning eller etnisitet, sier Lisa Maria Hareide.

Hun jobber som lærer og opplever at synet på menneskeverd og synet på elevene daglig blir påvirket av overbevisningen om likeverd.

Fortsatt viktig tema

– Etter fjorårets hendelse i Oslo, samt fortellinger fra land som Uganda, som viser enda sterkere motstand og vold mot homofile, kjenner jeg på sorg og sinne som får meg til å tenke over hva som er det viktige livet og verdt å snakke om, sier hun.

Videre sier hun at temaet også er viktig å snakke om fordi mange fortsatt føler seg utenfor og lite elsket for sin etnisitet, tro og legning.

– Å gå i Pride har vært en av våre sterkeste opplevelser sammen fordi den viser hvor riktig det er for oss å vise støtte og solidaritet. Samtidig var det å kunne gjøre noe aktivt sammen en markering for hverandre og en forståelse av hva som virkelig betyr noe. Vi er et team og støtter opp under de samme verdiene, skriver hun på Facebook.

På spørsmål om hvorfor de ikke har deltatt i Pride-markering etter 2016, sier hun til Vårt Land at de gjerne skulle deltatt hvert år, men at det finnes flere måter å vise støtte.

– Siden den gang har vi vært bortreist på ferie under paraden og valgt å vise vår støtte på andre måter, sier Lisa Maria Hareide.