Styreleder på Ansgar bekrefter avgang

Anne Elisabeth Wold Sæther bekrefter overfor Vårt Land at hun har trukket seg fra vervet som styreleder ved Ansgar bibelskole AS.

Ifølge Sæther er avgangen et resultat av en lengre «uenighet» mellom henne og bibelskolens eier, Misjonskirken.

Nyheten kommer i kjølvannet av at Ansgar bibelskole har vært gjennom en nedbemanningsprosess denne våren. Skolen oppgir at nedskjæringene er en konsekvens av regjeringas kutt til de såkalte «6a-skolene», og har ifølge skolens rektor har prosessen vært «krevende for alle involverte».

Uenighet om styringsprinsipper

Sæther ønsker ikke å stille til intervju, men bekrefter avgangen i en tekstmelding:

«Det er riktig at jeg har trukket meg som styreleder i Ansgarkonsernet. Jeg blir sittende til og med styremøte i juni, da styret konstituerer seg med ny styreleder. Bakgrunnen for min avgang er at det over lengre tid vært uenighet mellom meg som leder av styret for Ansgarskolen AS og eier om hvilke styringsprinsipper som gjelder mellom eier og et styre i et aksjeselskap».

Avslutningsvis skriver hun:

«Etter nøye overveielse har jeg kommet til et punkt hvor jeg har funnet det nødvendig å trekke meg som styreleder for konsernet. Jeg har i hele perioden hatt et godt samarbeid med styret og med rektor, og jeg synes det er trist at det har kommet til dette. Jeg ønsker Ansgarskolen alt godt for fremtiden».

Vårt Land har spurt Sæther om hun har mulighet til å utdype hvilke styringsprinsipper som har vært utgangspunkt for konflikten. Det ønsker hun ikke å svare på, og hun vil heller ikke kommentere saken ytterligere.

Vårt Land har forsøkt å kontakte Misjonskirkens generalsekretær Siri Iversen, som ikke har besvart henvendelsen. Til avisa Dagen skriver Iversen at hun «fortsatt ikke» ønsker å kommentere saken i media.