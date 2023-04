Strammer inn AI-tilgang etter falske viralbilder av paven

Dataverktøy som kan generere naturtro bilder ved hjelp av kunstig intelligens (AI), har hatt en rivende utvikling den siste tiden. I midten av mars lanserte det San Fransisco-baserte selskapet Midjourney siste versjon av sitt bildeverktøy.

Bildene genereres på basis av tekst hvor brukeren beskriver hva de vil ha ut, og resultatet kan se svært realistisk ut.

Pave Frans ble raskt en av favorittene for brukere på sosiale medier. Et bilde av paven i hvit Balenciaga-boblekåpe gikk viralt, og lurte mange.

VIRALT: Mange har latt seg lure av det datagenererte bildet av paven i hvit Balenciaga-boblejakke, som har gått viralt de siste ukene. (Midjourney)

Det amerikanske nettstedet BuzzFeed News har intervjuet mannen som fikk generert bildene av paven som moteikon: Pablo Xavier, en 31 år gammel bygningsarbeider fra Chicago.

Xavier forteller at han har vokst opp i en katolsk familie, og selv om han ikke praktiserer religionen i dag, har han ingenting imot paven.

SURFING: Surfing er en av mange aktiviteter brukere av Midjourney har sett for seg paven gjøre. Bildet er datagenerert. (Midjourney)

– Jeg bare tenkte det ville være gøy å se paven i en morsom jakke, sier han til avisen.

I etterkant har det florert med datagenererte bilder av paven på sosiale medier: som DJ, breakdanser, i en Ferrari og på surfebrett, blant annet.

Da det ble lansert, åpnet Midjourney for et begrenset antall gratis testbilder per bruker før man måtte betale for tjenesten. Men før helga stengte selskapet gratistilgangen – angivelig på grunn av svært stor pågang fra bruk og kast-kontoer.

MIDJOURNEY: Pave Frans har blitt en yndet personlighet å lage datagenererte bilder av, her som DJ. (Midjourney)

Falsk Trump-arrestasjon

Datagenererte bilder av tidligere president i USA, Donald Trump, har også gått sin seiersgang på sosiale medier de siste ukene.

Den 18. mars skrev Trump en melding til følgerne sine på Truth Social, som han selv eier, hvor han hevdet at han snart ville bli arrestert. Et par dager senere dukket det opp datagenererte bilder av en fiktiv Trump-arrestasjon.

FALSK ARRESTASJON: Eliot Higgins lagde datagenererte «nyhetsbilder» av at Donald Trump blir arrestert. Denne arrestasjonen har ikke funnet sted i virkeligheten. (Midjourney)

Det var Eliot Higgins, grunnlegger av gravenettstedet Bellingcat, som fikk generert bildene i Midjourney – dels for underholdningens skyld og dels som et eksperiment for å se hvor realistiske bilder man kan få til.

Bellingcat spesialiserer seg på faktasjekk av informasjon fra åpne kilder – blant annet hvorvidt bilder og videoer man finner på sosiale medier er det de gir seg ut for å være.

To dager senere ble Higgins utestengt fra Midjourney, ifølge ham selv.

FALSKE BILDER: Eliot Higgins har også forsøkt å se for seg Trumps rettssak og tilværelse på cella via datagenererte bilder. (Midjourney)

Det pågår for tiden flere etterforskninger mot Trump. Torsdag ble det kjent at en storjury på Manhattan har stemt for å tiltale ekspresidenten i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels. Hun har fortalt at hun har hatt et forhold til Trump.

Det er første gang en amerikansk ekspresident blir siktet i en straffesak. Etter at det ble kjent at han blir tiltalt, har Trump gjentatt at han er uskyldig og at rettsprosessen mot ham er en politisk forfølgelse og en innblanding i valgkampen.

[ Alle listene til kirkevalget er klare – disse kan du stemme på ]