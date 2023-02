Dette er Misjonskirkens nye ungdomsleder

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Isak Voie (26) er ansatt som ny daglig leder i Misjonskirken Ung. Det skriver organisasjonen selv på sine egne sider.

– Jeg har vokst opp i Misjonskirken Ung, vært på leir, hatt ledertrening, sittet i styre. Jeg har fått mye av Ung, og nå vil jeg være med å gi det videre. Jeg er veldig takknemlig for tilliten, sier han til Vårt Land.

Voie har i noen år engasjert seg i arbeidet med barn og unge på lokalt plan, og forteller at han ser frem til å ta det et steg videre på et nasjonalt nivå.

– Hvordan vil du prege organisasjonen?

– En ny strategiplan setter agendaen for arbeidet, og handlingsplan gjelder ut 2024. Så det handler om å koble seg på det gode arbeidet. Akkurat hvordan jeg vil sette mitt preg på Ung, vet jeg ikke, men jeg har ingen store planer om å omvelte organisasjonen.

– Store sko

Barne- og ungdomsorganisasjonen har rundt 6.000 medlemmer fordelt på om lag 200 lokale grupper.

Voie er i dag er ungdomspastor i Ytre Randesund misjonskirke. Han har sittet i Misjonskirken Ungs landsstyre i tre perioder – den siste som styreleder. Til våren fullfører 26-åringen en mastergrad i praktisk teologi ved Ansgar høyskole.

Voie tar over for Svein Aksel Nakkestad, som har vært daglig leder for ungdomsorganisasjonen i ti år.

– Det blir store sko å fylle, men jeg håper jeg kan gå med mine egne sko. Han har gjort en veldig solid jobb, og jeg har hatt gleden av å følge ham gjennom seks år i styret.