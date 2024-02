Taket til Helgeland folkehøgskole er tatt av vinden – ligger midt på E6, opplyser politiet

– Vi har fått melding om at taket til Helgeland Folkehøyskole er tatt av vinden. Det ligger nå midt på E6. Vegtrafikksentralen har stengt veien. Vi er på tur til stedet, opplyser Nordland politidistrikt på X/Twitter.

Skolen er eid av kirker og organisasjoner tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge.

Vårt Land har vært i kontakt med Redvald Hjulstad, rektor ved folkehøgskolen. Både han og elevene er på reise, men de ansatte som fremdeles befinner seg på skolen fortsetter med sikring av løse gjenstander.

– Det er et mindre tak over et inngangsparti som er tatt av vinden og har landet på E6 nedenfor skolen, skriver Hjulstad i en tekstmelding til Vårt Land.

Han forteller også at E6 var stengt en periode mens skolens ansatte, vegvesenet og politiet ryddet veien.

Også i 2021 ble skolen rammet av uvær. Da var det stormen «Frank» som var på ferde, og flere takplater blåste av som følge av de kraftige vindkastene.

Skolen ble grunnlagt på 70-tallet, og etter en periode uten skoleaktivitet ble den startet opp igjen høsten 2017.

