Israelsk folkevalgt ville «jevne Gaza med jorden» – nå reagerer samfunnstopper

Folkevalgte og statsråder kommer med oppsiktsvekkende utspill om Gazas skjebne. En «åpenbar oppfordring til folkemord, fordrivelse og etnisk rensing», sier israelske samfunnstopper som ber riksadvokaten gripe inn.

Nå har en rekke samfunnstopper skrevet brev til riksadvokat Gali Baharav-Miara.

De mener hun og rettsvesenet svikter totalt når de ikke tar grep for å hindre ekstreme utspill fra politikere og andre.

– De har ikke forsøkt å stanse eller straffe oppfordringer til regelrett folkemord, det har vært taust, står det i brevet til riksadvokaten.

De som har skrevet under er akademikere, journalister, tidligere diplomater og medlemmer av Knesset.

– Vanlig del av debatten

– Det er første gang vi kan huske at eksplisitte oppfordringer til å begå grusomme handlinger mot millioner av sivile har blitt en legitim og vanlig del av den israelske debatten, skriver de til den israelske riksadvokaten.

Brevskriverne trekker også fram at uttalelsene ikke kommer fra tilfeldige folk på sosiale medier, men at de er «mediepersonligheter, tidligere høytstående militære, forskere og akademikere, Knesset-medlemmer, til og med statsråder».

– Burde jevnes med jorden

I brevet kommer de med flere eksempler:

Kulturarvminister Amichai Eliyahu ble i november spurt i et intervju om Israel burde slippe en atombombe på Gazastripen.

– Det er én mulighet, svarte han. Eliyahu hevdet ellers at det ikke finnes «ikke-stridende» på Gazastripen, ifølge den israelske avisa Haaretz. Han sa også at «man ville ikke ha sendt nødhjelp til nazistene». Senere har Eliyahu hevdet at han snakket metaforisk. Etter dette suspenderte Benjamin Netanyahu ham midlertidig fra møter i kabinettet.

RUINER: Folk går gjennom ruinene i Gaza by tirsdag. (Mohammed Hajjar/AP)

En partikollega fra Otzma Yehudit, Yitzhak Krozier, fulgte imidlertid opp og sa at Gazastripen burde jevnes med jorden, og at det ikke er noen uskyldige på Gazastripen.

– Der er nazister og dem finnes det kun en dom for: Døden.

Otzma Yehudit (Jødisk styrke) er et ultranasjonalistisk parti, ledet av Itamar Ben-Gvir – som er statsråd for indre sikkerhet. Partiet ble grunnlagt av den rasistiske rabbineren Meir Kahane.

«Det er ingen uskyldige i Gaza, ingen vanlige sivile» har Eliyahu Yossian sagt i flere intervjuer. Heller ikke kvinner og barn, og at den israelske hæren «burde ha drept 50.000 i det første angrepet», for hevn.

Yossian har gått fra å være ukjent til en fast gjestekommentator på Channel 14, som ligner på amerikanske Fox News, skriver Haaretz. Han er nylig invitert for å tale til «Friends of IDF» i USA: De samler inn millioner av dollar til israelske soldater.

Aryeh King, en konservativ jødisk politiker og en av flere viseordførere i Jerusalem, har uttalt at ikke en eneste bygning på Gazastripen hadde blitt stående, dersom Netanyahu hadde brydd seg.

Grusomme handlinger mot millioner av sivile har blitt en legitim og vanlig del av den israelske debatten — Brev til israelsk riksadvokat

– Bør flytte bort fra Gaza

USA reagerer kraftig på uttalelser fra israelske statsråder som har tatt til orde for å fordrive den palestinske befolkningen fra Gazastripen. Ministrene Itamar Ben-Gvir og Betzalel Smotrich, samt flere på ytre høyre fløy, har tatt til orde for å gjenetablere israelske bosettinger på Gazastripen når krigen er over. Bosettingene der ble avviklet da Israel trakk sine styrker ut av området i 2005.

– Slik retorikk er provoserende og uansvarlig, sier en talsmann for amerikansk UD, Matthew Miller, skriver NTB.

Israels finansminister Betzalel Smotrich sa rett før nyttår at jødiske bosettere må få komme tilbake til Gaza, og at den palestinske befolkningen må oppfordres til å emigrere frivillig til «land som sier ja til å ta imot flyktninger».

– For å være trygge må vi kontrollere territoriet, og for å ha kontroll militært over lengre tid må vi ha en sivil tilstedeværelse, sa den ultranasjonalistiske ministeren til den israelske hærens radio.

– Israel ikke en stjerne i det amerikanske flagget

– Gaza er palestinsk land og vil forbli palestinsk land. Hamas skal ikke lenger ha kontroll over Gazas framtid, og ingen terrorgrupper skal være i stand til å true Israel, sier Miller.

Ben-Gvir avviser kritikken fra USA, skriver NTB.

– Jeg setter USA høyt, men med all respekt, Israel er ikke en stjerne i det amerikanske flagget, skriver han i sosiale medier.

– USA er vår beste venn, men vil først og fremst gjøre det som er best for staten Israel. Utvandring av hundretusener fra Gaza vil gjøre det mulig for innbyggerne i Gazas nærhet å vende hjem, skriver han.