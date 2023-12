Gazas kristne går en krigsjul i møte. Rundt 1.000 kristne palestinere er igjen på den lille landstripen mellom Israel og Egypt. De har samlet seg i to av Gazas kirker, fortalte Vårt Land for to uker siden.

– Vi prøver etter beste evne å hjelpe dem med det mest nødvendige, mat, drikke, medisin, tepper, opplyste Nashat Fellemom, generalsekretær i Det palestinske bibelselskapet.

To kristne kvinner skutt

Mange av Gazas kristne har søkt til katolske Holy Family Church. Argentineren Gabriel Romanelli er prest i kirken og fortalte nylig i et intervju at pave Frans ringer daglig for å høre hvordan det står til med dem som oppholder seg der.

16. desember ble kirken angrepet, først av en israelsk stridsvogn. Noen timer senere ble området beskutt av israelske skarpskyttere. To kristne kvinner, Nahida og datteren Samar, ble drept, og sju andre flyktninger ble såret i angrepet.

– Dette er terrorisme, sa en opprørt pave Frans dagen etter.

Kristendommen kom tidlig til Gaza

De såkalte ørkenfedrene, eremitter og munker fra Egypt, slo seg ned i Gaza allerede på 200-tallet, og det første klosteret ble grunnlagt i Gaza i år 340 og den første kirken i år 425.

Alt rett etter korsfestelsen av Jesus reiste apostelen Filip ifølge Bibelen til Gaza for å forkynne.

– På 200-tallet slo kristne eremitter og munker seg ned i Gaza, som på denne tida var en metropol og et viktig handelsknutepunkt i Midtøsten, forteller Kjetil Lillesæter til NTB.

Han er livssynsjournalist i NRK og har skrevet mastergradsavhandling om Gazas glemte kristne, og har bodd i den palestinske enklaven i flere perioder.

Israel Palestinians DREPT: Erkebiskop Alexios måtte 20. oktober gravlegge kristne palestinere som ble drept i et israelsk bombeangrep mot Gaza, og som rammet den gresk-ortodokse kirken i Gaza by. (Abed Khaled/AP)

En av verdens eldste kirker

I år 425 fikk biskop Porphyrius bygd en gresk-ortodoks kirke i Gaza, som de neste par hundre årene ble et av kristenhetens viktigste læringssentre, forteller han.

Da Gaza ble inntatt av den arabiske generalen Amr ibn al-’As i år 637, konverterte mange kristne til islam. Men ikke alle. En liten kristen menighet holdt stand og var der fortsatt da de europeiske korsfarerne ankom rundt år 1100.

Korsfarerne bygde en ny St. Porphyrius-kirke i Zeitun-området i Gaza by, og der har den stått i alle år siden. I dag regnes kirken som en av verdens aller eldste og har vært et kristent gudshus sammenhengende i 1600 år.

Når det nå stunder til jul er den fylt opp av kristne palestinere som har søkt beskyttelse fra krigen mellom Hamas og Israel.

Stille utvandring fra Gaza

– De kristne i Gaza sier at det er de som er urbefolkningen i området, sier Lillesæter.

Da Israel okkuperte Gaza i 1967 skal det ha levd rundt 6.000 kristne palestinere i Gaza. I dag er under 1.000 tilbake.

Nå kan det imidlertid være slutt. Med de siste israelske angrepene frykter Lillesæter at Gazas 2000-årige kristne historie snart kan være over.

En gruppe kristne palestinere med pass fra andre land har fått forlate Gaza, men de gjenværende holder stand i Gaza by.

Kritiserer konservative kristne i Norge

– Jeg tror at denne krigen betyr slutten på den kristne minoriteten i Gaza, uten at kristne ledere i Vesten ser ut til å bry seg noe særlig, sier Lillesæter. Det er også tilfelle i Norge, mener han.

– Støtten til Israel er sterk i konservative kristne miljø i Norge, særlig i en del frikirkelige miljøer. Men også innenfor Den norske kirke er det mange som mener at jødene er Guds utvalgte folk og som derfor støtter krigføringen mot palestinerne, sier han.

At disse miljøene er mer opptatt av jøder enn av sine kristne palestinske trosfeller, opplever Lillesæter som et paradoks.

– De kristne i Gaza forteller at de føler seg glemt, ikke minst av sine trossøsken i Vesten, sier han.

Etterlyser solidaritet med palestinske kristne

Lillesæter har selv feiret jul i Gaza, men i år blir det ingen julefeiring der. Kristne palestinere på den okkuperte Vestbredden har også avlyst den offisielle julefeiringen i solidaritet med palestinernes lidelser i Gaza.

– Det forundrer meg at det er så stille fra Kristen-Norge når det gjelder å vise solidaritet med palestinske kristne, og jeg spør meg selv hvorfor det er slik, sier Lillesæter.

---

Gazas kristne

Eremitter og munker fra Egypt slo seg ned i Gaza på 200-tallet.

Ifølge en folketelling i 1922 var det rundt 73.000 kristne palestinere i det som i dag er Israel, den okkuperte Vestbredden og Gaza.

46 prosent av de kristne var ortodokse og 40 prosent katolikker.

I 2022 var det rundt 50.000 kristne palestinere på Vestbredden og 1.000 på Gazastripen.

Minst like mange kristne palestinere lever som flyktninger i andre land.

Det lever også nærmere 150.000 kristne palestinere i Israel.

Kilde: Den katolske kirke , Israels statistiske sentralbyrå (CBS) , Al Jazeera , Reuters.

---