– Me prøver etter beste evne å hjelpe dei med det mest nødvendige, mat, drikke, medisin, teppe, fortel Nashat Fellemom til Vårt Land på onsdag.

Han er generalsekretær i Det palestinske bibelselskapet, og har ein stab på ni personar i Gaza.

– Som kristne i Gaza er dei mellom barken og veden.

Dei er i hovudsak ortodokse, katolikkar og baptistar. Det har vore kristne samfunn i Gaza i kring 2.000 år.

GENERAL: På besøk i Gaza før den siste krigen – Nashat Fellemom er generalsekretær i Det palestinske bibelselskapet. (De forente bibelselskaper)

Omringa av militære

Fellemom opplyser at den vesle kristne minoriteten som er att i Gaza er samla i to kyrkjer, ei katolsk og ei gresk-ortodoks. Begge ligg i Gaza by, som ligg nord i Gaza – og er kontrollert av styrkar frå det israelske forsvaret (IDF).

– I rapporten eg fekk i dag tidleg fortel dei at dei er omringa av militæra, seier Fellemom, og held fram:

– I frykt for kva som kan skje held dei seg inne i kyrkjene, dei vågar seg ikkje ut. Dei melder at det blir skote på kyrkjene, vindauge er blitt knuste.

Kyrkjene er ortodokse St. Porphyrius og katolske Kyrkja til den heilage familie. St. Porfyrios er den eldste kyrkja i Gaza by, innvia i 1150.

Me prøver etter beste evne å hjelpe dei med det mest nødvendige, mat, drikke, medisin, teppe — Nashat Fellemom, generalsekretær, Det palestinske bibelselskapet

Hamas: Minst 16.248 drepne

Israelske styrkar har drepe minst 16.248 personar i Gaza sidan 7. oktober, ifølgje mediekontoret til Hamas.

I tillegg har 43.616 menneske blitt såra, og minst 7.600 er sakna, ifølgje Hamas. Dei melder at 7.112 barn og 4.885 kvinner er blant dei drepne. Tala er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder.

Hamas melder også at 52.000 bustadbygg, 69 skular og 100 skular er øydelagde. Etter at våpenkvila braut saman, har Israel teke opp att angrepa med stor styrke.

Måndag blei minst 50 menneske drepne i eit israelsk luftangrep mot to skular nord i Gaza, melder det palestinske nyhendebyrået WAFA.

Skulane var fulle av menneske som søkte tilflukt frå kampane. Hendinga skjedde i Daraj-bydelen i Gaza by. Angrepet i Nord-Gaza skjer medan Israel er i ferd med å feste grepet om Sør-Gaza etter at store delar av Nord-Gaza er jamna med jorda.

Israel Palestinians Familiar gravla sine døde frå St. Porphyrius-kyrkja. 20. oktober blei den ortodokse kyrkja i Gaza ramma av eit israelsk flyangrep. 18 kristne palestinarar skal ha mista livet. No har ei stor gruppe kristne søkt løynd i kyrkja. (Abed Khaled/AP)

---

Kristne i Gaza

Er ein liten minoritet i eit muslimsk samfunn.

Tel rundt 1.000 personar, er i hovudsak ortodokse, katolikkar og baptistar.

Gaza er sidan 2007 styrt av Hamas.

Gaza har 2,1 millionar innbyggjarar.

---

Husa deira var knuste

Nashat Fellemom i Det palestinske bibelselskapet fortel Vårt Land at fleire av dei kristne våga å ta seg tilbake til heimane sine under våpenkvila sist veke.

– Dei prøvde særleg å leite opp varme vinterklede, men mange fann ikkje eingong husa att. Alt er knust.

IDF har lenge kravd at innbyggjarane nord i Gaza må reise til den sørlege delen. Men dei kristne har likevel valt å bli att, i dei to kyrkjene. Dei vågar ikkje anna.

Dei kristne i Gaza har lenge vore ein liten minoritet. Bård Helge Kårtveit, seniorforskar ved forskingsinstituttet Norce, fortalde Vårt Land i oktober at 20 år sidan talde dei kring 2.500 personar, og at det har vore ei stille utvandring dei siste tiåra.

– Nokre få klarte å ta seg ut den første tida etter 7. oktober, opplyser Fillemom i Bibelselskapet.

Manglar trygge område

Israel har fleire gonger sagt at dei prøver å minimere skadane for sivilbefolkninga. Dei har sagt at evakueringsbeskjedane blir gitt så folk kan flykte til tryggleik, men ei rekke internasjonale organisasjonar og land seier at det er umogleg. Det har vore fleire angrep mot stader folk har vorte bedne om å evakuere seg til.