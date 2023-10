Thore Desserud (68) fra Oslo måtte sist uke evakuere fra Vestbredden på grunn av krigen mellom Hamas og Israel. Besserud deltok som ledsager i et økumenisk program. Ledsagerne er ment for å beskytte dem de omgås med sitt nærvær, enten det er palestinere eller israelere. De skal også rapportere om brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov. To andre nordmenn dro også hjem, seks uker før oppdraget var ferdig. For å ha en trygg vei ut kjørte de drosje fra Jerusalem til Amman i Jordan der de fløy ut med rutefly.

– Hva tenkte du da dere måtte dra hjem?

– Vi følte ikke at vi var truet, men jeg stoler på dem som vurderte sikkerheten vår. Jeg skulle gjerne vært til stede i Hebron nå. Det ville vært meningsfullt. Det kjennes som om vi har latt palestinere i stikken, sier Desserud til Vårt Land.

Det kjennes som om vi har latt palestinere i stikken — Thore Desserud, ledsager

Utrygt for ledsagerne

– Situasjonen var for utrygg, sier Ingeborg Noren som arbeider i Kirkens Nødhjelp og er koordinator for ledsagerprogrammet The Ecumenical Accompaniment Programme to Palestine and Israel (EAPPI).

Frykten var at ledsagerne kunne blitt skadet hvis de skulle havne i en konfliktsituasjon. Men hun understreker at de ikke var truet før de ble evakuert.

Dagens situasjon gjorde at ledsagerne i praksis ville blitt sperret inne og hindret i å utføre oppdraget sitt. Etter 7. oktober-angrepet har Israel stengt sjekkpunktene inn til de palestinske selvstyreområdene som ledsagerne beveger seg mellom, ifølge Noren.

---

LEDSAGERE

25–30 mennesker fra flere land ledsager utsatte palestinere og israelere i utvalgte byer på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Ledsagerne skal beskytte med sitt nærvær og rapportere om brudd på menneskerettigheter og internasjonal lov.

Ledsagerne arbeider i The Ecumenical Accompaniment Programme to Palestine and Israel (EAPPI), opprettet av Kirkenes Verdensråd (KV) etter intifadaen i 2000.

(EAPPI), opprettet av Kirkenes Verdensråd (KV) etter intifadaen i 2000. Hvert år sender Norge rundt 16 stykker. Deltakerne er der tre måneder om gangen. Nærmere 300 nordmenn har vært med i programmet.

I Norge koordinerer Kirkens Nødhjelp koordinerer det norske bidraget på vegne av de norske senderorganisasjonene, som også inkluderer Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig Råd, og KFUK-KFUM Global.

Kilde: Kirkens Nødhjelp /EAPP

---

«Hvorfor dro dere?»

En palestiner fra Hebron kontaktet Thore Desserud onsdag og sa «Hvorfor dro dere? Det er nå vi trenger dere».

Vårt Land meldte tidligere i dag om hva som skjer i skyggen av krigen mellom Hamas og Israel:

Israelske soldater og væpnede, israelske bosettere skyter på palestinere.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben Gvir deler ut 10.000 automatgevær til bosettere.

Palestinske sikkerhetsstyrker skyter på palestinere som demonstrerer.

Denne uken fikk Desserud også melding om at israelske bosettere angrep to gjeterfamilier som ledsagerne tidligere har gitt beskyttelse. En familie ble jaget, og vanntanken deres ble skutt hull i. Gjeteren skriver på e-post: «Vi er redde, vi får ikke sove».

Jeg er redd at bosetterne nå benytter de anledningene de får — Thore Desserud, ledsager

– Ville dere som ledsagere kunne hindret dette?

– Det er vanskelig å si, men jeg er redd at bosetterne nå benytter de anledningene de får, sier Desserud.

Noren sier det samme: Hun er redd for at ulovlige bosettere i ly av Gaza-konflikten vil ramme palestinere med vold og trakassering nå når observatører har reist. Dette slipper for eksempel beduiner og gjetere i området rundt Betlehem å oppleve når ledsagere er sammen med dem, forteller hun.

BRANN: (t.v.) 9. oktober angrep israelske bosettere palestinere i Al-Janoub, nær Hebron. Flere hus ble brent ned. BARN: (t.h.) Skoleelever i Hebron må passere en eller flere israelske vaktposter daglig på vei til og fra skolen. Ledsagere følger dem. (EAPPI/Thore Desserud)

Drevet bort fra hjemmet

Siden Hamas-angrepet 7. oktober har bosettere fordrevet 545 palestinere fra sine hjem på Vestbredden. Opplysningene kommer i en rapport fra OCHA, FNs kontor for koordinering av humanitær innsats. 64 palestinere, derav 18 barn, på Vestbredden er drept av bosettere og soldater.

Med palestinske helsemyndigheter som kilde, meldte flere nyhetsbyrå torsdag om at fem palestinere ble drept på Vestbredden. Det skjedde i flyktningleiren Nur Shams, i sammenstøt med israelske soldater. Israel har ikke kommentert hendelsen.

Israelske soldater har pågrepet 524 personer på den okkuperte Vestbredden siden 7. oktober, ifølge det israelske militæret (IDF).

Nye klare til å dra ut

Mens Hamas/Israel-konflikten utviklet seg forrige uke var nye ledsagere på kurs i Norge. Tre til fem stykker skal etter planen reise ut i begynnelsen av november. Nå er det uklart når de drar, sier Ingeborg Noren.

EVAKUERT: Thore Desserud var ledsager i Hebron. Da han ble evakuert tok han og to andre nordmenn fly fra Amman.