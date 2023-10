I over hundre år har et kirkebygg i Rotterdam i Nederland vært driftet av Sjømannskirken i Norge. Men nå er det snart slutt.

Nedgang i antall besøkende over tid kombinert med høye vedlikeholdsutgifter, har gjort at organisasjonen har bestemt å trekke seg ut.

– Sjømannskirken begynte med sjømenn. Men det er ikke så mange norske sjømenn igjen som besøker kirken. Nå besøker Sjømannskirken norske sjøfolk på båtene i havna, forklarer Jon Harald Tune, daglig leder i Sjømannskirken Benelux.

Nå er organisasjonen opptatt av å finne aktør som vil forvalte byggets arv på en god måte, et arbeid de begynte tilbake i 2020.

– Det er vi er opptatt av er at det fortsatt skal være et signalbygg for samarbeidet mellom Norge og Nederland, sier Tune.

Nå virker det som at organisasjonen kan ha funnet en aktør som oppfyller dette ønsket, samt ønsket om at bygget fortsatt skal fungere som et samlingspunkt for nordmenn. Tirsdag 3. oktober klokken 18:30 har Tune og kollegaer invitert inn til allmøte for å diskutere kirkebyggets framtid og for å legge fram en «mulig løsning».

NY TID: – Trailersjåfører var en god brukergruppe en stund, men nå er det ikke så mange norske trailersjåfører igjen her heller. Det er andre som har tatt over det arbeidet og, sier Jon Harald Tune. (Sjømannskirken)

Den mulige løsningen

Aktøren som Sjømannskirken overveier heter Statherstel Historisch Rotterdam, en organisasjon som eier og restaurerer bevaringsverdige bygg.

Organisasjonen vil være representert på allmøtet med representanten Niels van der Vliest. I tillegg vil Bård Ivar Svendsen, Norges ambassadør til Nederland, og representanter fra Fondsstyret og Driftsstyret delta på møtet.

På Facebook skriver Sjømannskirken i Benelux – Nederland at de ønsker å involvere så mange som mulig av de som har og har hatt kirken som sitt samlingspunkt gjennom mange år.

Tune presiserer overfor Vårt Land at de ikke har tatt en endelig avgjørelse.

– Det er en mulig løsning, men ingenting er spikret enda.

Sjømannskirken i Rotterdam

Sjømannskirken i Rotterdam har vært et viktig møtested for nordmenn i over hundre år.

Sjømannskirken i Rotterdam ble reist i 1914, men flyttet til nåværende tomt i 1937. I 1999 fikk kirkebygningen status som nasjonalmonument i Nederland.

I 2020 innledet organisasjonen et arbeid for å finne noen til å overta kirkebygget.

– Begynt å tenke annerledes

– Det er stadig færre nordmenn i Rotterdam, og det blir for smått å drive sjømannskirke med det store bygget. Derfor har vi begynt å tenke annerledes, sier Espen Ingebrigtsen, operativ leder i Sjømannskirken.

Å tenke annerledes har involvert å slå sammen Sjømannskirkens arbeid i Benelux-landene (Belgia, Nederland og Luxembourg), å drive et oppsøkende arbeid i Nederland og å jobbe særlig inn mot studenter.

Til tross for at Sjømannskirken trekker seg ut av havnebyen Rotterdam, kommer Ingebrigtsen med en betryggelse:

– Vi trekker oss ikke ut av Nederland. Men om kirkebygget i Rotterdam tenker vi at bygget har et mye større potensial hvis det ikke forbeholdt oss og vårt formål. Det er et signalbygg, et fredet trebygg som det er stor interesse blant nederlendere for å besøke.

– Det har alltid vært en viktig del av vår virksomhet, at vi har mulighet til å forflytte oss. Vi har et formål vi må fylle. Da kan vi ikke bli igjen i en kirke i en del av verden hvor det ikke lenger er nordmenn igjen — Espen Ingebrigtsen

NULL MUSEUM: – Statshertsel Historich Rotterdam er en privat stiftelse i Nederland som bevarer historiske bygg. De gjør ikke byggene om til museum, men tar ansvar for driften, sier Espen Ingebrigtsen i Sjømannskirken. (weronika nitsch)

– Vi må forflytte oss

Kirkebygget i Rotterdam er ikke det første tilfellet i Sjømannskirkens historie hvor kirken har trukket seg ut av et kirkebygg.

– Sjømannskirken har i 160 år forflyttet seg til ulike streder der nordmenn i utlandet til en hever tid har befunnet seg. Vi har totalt hatt 109 kirker rundt omkring i verden gjennom alle disse årene. For øyeblikket har vi 28 kirker. Det tilsvarer omtrent det antallet kirker vi til enhver tid har hatt,, forklarer Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen påpeker at de også har mobile tjenester som for eksempel studentprester, ambulerende prester, båttjeneste og også offshore-prester. Tjenestene er der for å dekke områdene hvor de ikke har kirker.

– Det har alltid vært en viktig del av vår virksomhet, at vi har mulighet til å forflytte oss. Vi har et formål vi må fylle. Da kan vi ikke bli igjen i en kirke i en del av verden hvor det ikke lenger er nordmenn igjen.

– Vi forflytter oss i sjømannskirken, og det står igjen monumentale bygg i verden som er overtatt av ulike interesser.