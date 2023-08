Sjømannsprest om norske studenter i utlandet: – De skal slippe å stå i vanskeligheter alene

STUDENT I UTLANDET: Overgangen kan være stor for de rundt 20. 000 norske studentene som reiser utenlands for å studere. For mange er Sjømannskirken eneste tilbud innen psykisk helsehjelp.